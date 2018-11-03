護眼蔬果這5種最強 第1名還可消除眼睛疲勞

現代人用眼過度容易引起眼睛疲勞。(圖/達志)

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中時電子報

現代人長時間使用3C產品，導致白內障、老花等眼睛疾病提前報到，根據健康網站「早安健康」整理前5大健康護眼蔬果，花椰菜、菠菜、酪梨、奇異果還有胡蘿蔔，其中胡蘿蔔能消除眼睛疲勞，還能恢復視力，是保護眼睛蔬果之冠。

依據「早安健康」報導，花椰菜跟波菜能預防白內障，酪梨跟奇異果抗氧化高，能預防老花。日本女性健康生活網站做加前田紀至子表示，胡蘿蔔是黃綠色蔬菜中β-胡蘿蔔素最高的，β-胡蘿蔔素進入人體所產生的維生素A，對於眼睛具有極高的保護作用。

胡蘿蔔是護眼蔬果之冠。(圖/達志)

第一名 紅蘿蔔

胡蘿蔔是含有最高β-胡蘿蔔素的蔬果，當β-胡蘿蔔素進入人體會轉化成維生素A。維生素A可以保護眼睛的黏膜，是讓視網膜保持健康的重要營養素。維生素A可以消除眼睛疲勞、恢復視力，還能預防眼病，還具有改善夜盲症效果。

第二名 奇異果

奇異果中含有豐富的維生素C，可以保護眼睛黏膜和皮膚健康，且抗氧化作用強，有助於預防白內障跟老花眼。

第三名 酪梨

酪梨含有膳食纖維，以及多種營養素及維生素，其中維生素E可以促進血液循環，有效改善眼睛疲勞、乾眼症還有預防老花都有極佳效果。

第四名 菠菜

菠菜中所含的葉黃素也是極高。人體無法合成葉黃素，可以多攝取含有葉黃素的食材來維持眼睛健康，而葉黃素耐熱度效果高、加熱不易流失，所以料理可以透過簡單的拌炒，透過油一起攝取吸收率會更高。

第五名 花椰菜

花椰菜含有豐富的葉黃素。葉黃素存在於是網膜和水晶體中，有助保護眼睛免受氧化及高能量光線傷害，由於抗氧化作用強，能夠預防黃斑病變以及白內障。

(中時電子報)

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