新北》神探挺神補 李昌鈺助選侯友宜

2018年11月03日 13:19 中時 王揚傑

國際刑事鑑識專家李昌鈺博士今（3）日現身新北市板橋區，為國民黨新北市長候選人侯友宜、議員候選人林國春站台助選，李昌鈺表示，這是他第一次替政治人物站台，在他眼中，侯友宜一路以來都在「挑戰不可能」，以他的鑑識眼光來看，侯友宜絕對夠格當好的市長。

李昌鈺稱讚侯友宜，敬業態度非常非常好，以前侯友宜在台北市警局當隊長，每天晚上都會拿著案件的卷宗到他的旅館門口等著討論。他回台演講，侯友宜也總是站在第一排勤作筆記。

李昌鈺表示，侯友宜不眠不休偵辦案件，替不能說話的人（指罹難者）講話，從刑事局長、警政署長到警大校長，都想盡辦法給經費，送學生出國深造，培養人才，致力提升國內警察鑑識科學。

侯友宜則說，台灣鑑識科學能夠走到現在，以證據為導向的辦案方式，都是30多年前李博士回台，帶回證據辦案的觀念，他在帶同仁辦案時，講求「證據到哪裡，案子就辦到哪裡」的原則，這是李昌鈺博士教導大家的。

媒體詢問侯友宜，蘇貞昌指他「如果是神探就不會刑求」。侯友宜回應，證據到哪裡，案子就辦到哪裡。

針對環團要求候選人對核能議題表態，侯友宜表示，他在新北市七年多，主持核安監督委員會，向來強調高階核廢料在新北市擺了這麼多年，都沒有能力去處理；如果沒辦法處理高階核廢料，你怎麼去談核安？你怎麼去談核電？應該先解決高階核廢料的問題。

(中時 )