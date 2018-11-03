雲林》周錫瑋：雙北選情冷 南部熱渴望改變

2018年11月03日 13:25 中時 許素惠

前台北縣長周錫瑋（右）陪雲林縣長候選人張麗善車掃，比出４號請民眾支持。（許素惠攝）

前台北縣長周錫瑋（右）陪雲林縣長候選人張麗善車掃，出發前高喊「張麗善凍蒜」！（許素惠攝）

前台北縣長周錫瑋上午到雲林陪同雲林縣長候選人張麗善車隊掃街，周表示，他觀察從北到南的選情，發現台北市和新北市選情真的很冷，愈往南愈熱，可見大家南部居民對綠色執政下的生活很不滿意，熱切想要改變，希望雲林也換人做做看，讓張麗善帶雲林上場。

周錫瑋和張麗善一整個早上穿梭大街小巷、村落社區，獲得許多熱情民眾回應。

周錫瑋表示，他從北到南助選，發現雙北選情很冷，愈往南部，選情也和天氣一樣愈熱，可見南部鄉親對現況經濟生活等都不滿意，熱切希望能換黨換人做做看。

周錫瑋稱讚張麗善用女性的溫暖，以及熱情期盼幫雲林做事，讓雲林人過好日子的衝勁，讓雲林選情逐漸升溫，呼籲雲林鄉親選能改善雲林的張麗善，讓會做事的人做縣長，雲林絕對不一樣。

前立法委員張嘉郡也說，她挺張麗善不只是因為是自己的姑姑，更多的是自己長期看到張麗善為雲林爭取建設、為鄉親爭取福利的努力，所以投票給張麗善，是因為姑姑是自己眼中最了解雲林需要、最能擘劃雲林未來的候選人。

(中時 )