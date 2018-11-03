台中花博逾3萬遊客入園 交通接駁運輸計畫奏效

2018年11月03日 13:57 中時 王文吉

遊客搭乘免費接駁車前往花博園區，省下許多塞車時間。（王文吉攝）

台中世界花博3日盛大開幕，來自國內外各地遊客湧入參觀，台中市交通局長王義川表示，上午9時開放入園，至中午12時止，三大展區共計30100人入園。包括火車、接駁車、市區公車等交通工具疏運遊客功能良好，上午約有3成搭乘火車、5成搭乘接駁車，其餘乘坐遊覽車、計程車等約佔2成，整體參觀秩序相當順暢。

今日上午9時起，花博后里、外埔、豐原三大園區同步開園，排隊遊客開心入園，市長林佳龍、林陵三、張光瑤、林依瑩三位副市長分別前往各園區歡迎遊客入園參觀。

交通局長王義川表示，統計上午9時至中午12時，后里森林與馬場園區16500人、外埔園區6100人、豐原園區7500人，共計3萬100人。經過事先宣傳，許多遊客搭火車前往園區，各地免費接駁車秩序良好，上午有8850人搭火車，1萬5610人搭接駁車。其中，約3成搭台鐵、5成搭接駁車，其餘遊覽車、計程車等約佔2成。

王義川表示，市府規劃的交通輸運計畫已發揮預期效果，後續會持續掌握並彈性調整各項措施，讓遊客都能輕鬆、開心參觀各園區。

「搭火車看花博才是王道！」王義川提醒，花博期間台鐵每10分鐘1班車，相當方便；免費接駁專車也有16站、12條路線，並成立花博特約計程車隊，若外地遊客有開車需求，只要Google搜尋「花博接駁站」，顯示的花博停車場就是接駁站，依交通指示牌面前往停車場，再搭免費接駁車到園區。

交通局規劃「搭台鐵A計畫」，建議參觀后里、豐原兩園區的民眾，可搭火車到后里、豐原站，從台中火車站搭車至后里站只要28分鐘，一出站就是花博園區。豐原火車站走路10分鐘就能抵達豐原葫蘆墩園區。外埔園區則可從大甲站火車站轉乘公車92、212、213、215 及811 等5 線抵達。

「完全接駁B計畫」只要Google搜尋「花博接駁站」，顯示的花博停車場就是接駁站。交通局規畫12條「園區對外接駁」路線，分別為后里東站直達太原停車場、秋紅谷、向上、大里運動公園、沙鹿火車站接駁站等5條路線；「后里馬場園區」直達神岡接駁站路線；「外埔園區」直達大甲體育場、神岡、外埔接駁站等3條路線；「豐原園區」直達甲保廠、永豐餘、豐原東站接駁站等3條路線。

為讓遊客能在同一天內暢玩不同園區，特別規劃「園區間接駁」服務，串連「后里馬場園區」、「后里東站(森林園區)」、麗寶樂園接駁站至「外埔園區」等3園區，採用全電動公車行駛。此外，考慮年長者、孕婦、孩童及身障遊客逛園區需求，交通局貼心規劃2條「園區內接駁」服務，1條是從后里森林園區前往馬場園區的接駁服務，另1條則是豐原園區串連「第1區、第3區、第5區」接駁服務，相當方便。

(中時 )