台北》請「韓神」站台？羅智強：韓國瑜已「過勞」 多休息吧！

國民黨台北市議員候選人羅智強，認為高雄市長候選人韓國瑜已過勞，會說錯話，不敢請他站台助選，希望他多休息拚好高雄市長選戰。（圖／本報資料照，宋以安攝）

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中時電子報
（圖／翻攝自羅智強臉書）

根據最新民調，國民黨高雄市長候選人韓國瑜領先民進黨對手陳其邁11%，聲勢持續高漲，儼然已是「吸票機」。但國民黨台北市議員候選人羅智強今天卻在個人臉書PO文指出，韓國瑜最近已有「過勞徵兆」，當給他留一點休息時間，畢竟韓國瑜的高雄市長勝選，勝過自己的台北市議員勝選。

羅智強在這篇po文表示「最近很多臉友憂心謠言中傷我的選情，要我趕快找韓國瑜來站台，破謠穩選情」。還說：「我知道大家的擔心，但我想説的是韓國瑜的高雄市長能否勝選，重要性超過羅智強的台北市議員能否勝選」。

不過，羅智強站在韓國瑜的立場指出，他並不打算找韓國瑜站台拉抬，連幫忙錄拜票錄音都不要，因為，對韓國瑜來説，他現在的時間十分寶貴，每一分每一秒都應該投入高雄選舉，努力贏得勝選。而我的選舉，不論勝敗，我要靠我自己努力。

他表示「坦白説，最近我對韓國瑜的選情和黃暐瀚一様開始感到憂心，我曾輔選過馬英九總統二次，我知道候選人累了，失言的機率就會增加，因為人就是人，大腦沒有好好休息，就容易説錯話。而韓國瑜最近確實開始説錯話，這是過勞的徵兆。」。

文末還說，大家如果愛護韓國瑜、希望高雄翻轉，就讓他集中時間、精力在高雄選戰，也多留一點時間休息吧！

(中時電子報)

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