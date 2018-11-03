反對不當遷村 大林蒲居民到總統府前抗議

2018年11月03日 13:59 中時 廖德修

全國最大規模的遷村事件，即高雄市大林蒲邦坑鳳鼻頭遷村案，行政院長賴清德日前宣布將採取土地徵收方式，讓居民非常不滿。30多位居民，許多是7、80歲的老者，今晨5點就搭車北上，趕到總統府前向蔡英文總統及總統府秘書長陳菊陳情。

大林蒲邦坑鳳鼻頭聯合自救會主要訴求包括：1.公布法定遷村計劃書草案，舉辦行政聽證會。2.信守承諾，土地一坪換一坪，地上物應依重建時價補償。3.反對協議價購、反對被徵收。

這件遷村案牽涉土地124公頃，住戶約2萬人，行政院前院長林全前年11月19日親自造訪大林蒲提出遷村議題，2017年高雄市長陳菊以土地一坪換一坪作為問卷內容，居民才會高比例贊成遷村。然而現在卻變成徵收，居民很擔心土地被徵收後沒錢購屋而流落街頭。

監督大林蒲邦坑鳳鼻頭遷村聯盟召集人陳椒華表示，5年來包括南部反空汙大聯盟等多個環團，一路反對南星計畫、國七、曄揚石化等大林蒲不當開發案，也關心居民遷村問題。但這2年來政府並未提出法定遷村計畫，也沒有召開行政聽證會，這將使大林蒲居民權利嚴重受損，所以許多聲援團體組成監督遷村聯盟，為居民爭取權益。

大林蒲遷村自救會長黃琨育表示，林全前院長曾再三保證，遷村後一定比現在更好，然而政府卻未照這個方向努力，最近竟然想用協議價購，意圖涵蓋一坪換一坪及其他優惠條件，大玩文字遊戲。

他說，大林蒲遷村應該專案處理，用特別條例、特別法來遷村，但政府大開民主倒車，對外壟斷媒體，說是大林蒲人自己要搬遷，而且有89.4％的居民同意遷村，然而自始至終卻未和居民協調任何條件。應循正常的遷村步驟處理遷村事宜，公布計劃書和居民協調，不要再透過網路媒體亂放話，不斷欺騙、恐嚇居民。

高雄市金煙囪文化協進會發言人陳玉西則表示，針對臨海工業區汙染的問題，主要訴求有：1.要求中鋼盡快把2部機濕式煉焦爐改為較少汙染的乾式煉焦爐。2.臨海工業區多家工廠暴露戶外的原料，或工業廢棄物堆置區改為室內加蓋以防亂飛。3.每年10月至隔年的3月，台電大林廠燃煤機組至少停止一部機燃煤發電。

居民強調，大林蒲遷村是因小英政府5+2政策需要這片土地打造經濟循環園區，政府卻口口聲聲說是大林蒲人自己要遷村。政府必須承認是中央的需求才有大林蒲遷村案，然後提出實際的遷村計畫書及遷村的正式公文，才能讓居民信服。

(中時 )