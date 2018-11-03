陸媒批美國密集炒作經濟間諜施壓貿易讓步

2018年11月03日 13:27 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》今報導狠批美國一方面起訴兩岸企業「竊密」，大放厥詞聲稱大陸商業間諜活動「一直在迅速增加」；另一方面美國總統川普又聲稱與大陸領導人通話「非常好」，軟硬兼施給大陸施壓的做法。報導引導外媒強調，大陸的立場很堅定。美方應拿出禁得起事實檢驗的例證；也必須正確看待大陸，讓大陸有足夠空間和平崛起。

《環球時報》引述美國《華盛頓郵報》稱，這一系列活動是「美國旨在對抗中國獲取戰略優勢的努力的一部分，尤其是在新興技術領域」。

報導表示，大陸對此提出反擊，「美方如果確有關切，就應拿出實實在在的、禁得起事實檢驗的例證。」大陸外交部發言人陸慷2日就晉華一案回應說。

前大陸駐美國舊金山、紐約總領事館經濟商務參贊何偉文指出，美國現在似乎想抓住一切機會將一些經濟活動、貿易行為政治化，甚至上升到社會制度的高度大做文章，「中國對此堅決反對」。

針對美國將陸台企業同時告上法庭，外交學院國際關係研究所教授李海東說，從塞申斯的表態看，美國的焦點還是大陸企業，只不過藉此也向台灣企業發出訊號：如果跟陸企關係過於密切，也有可能一同被追究責任。

《環時》報導也批美國一冷一熱，陸慷2日表示，兩國元首都非常重視陸美經貿關係，也一致認為應加強雙方經貿往來。

不過，外媒對美國寄希望大陸在貿易問題上妥協並不看好。美國布魯金斯學會約翰．桑頓中國中心研究員何里安認為，大陸政府不可能對川普的要求做出很大讓步來回應他的公開施壓。全球最大資產管理公司貝萊德的CEO芬克1日在《紐約時報》舉辦的一次會議上表示：「中國是個非常強大、驕傲的國家。我認為他們的立場將會非常堅定。」

「中美處於決定性時刻。」德國《焦點》周刊2日說，陸美貿易戰的威脅比想像中更令人擔憂，現在，兩國發出積極訊號是一個重要的機會。美國必須正確看待大陸，讓大陸有足夠的空間和平崛起。

(中時 )