順利開幕 林佳龍發表台中宣言傳遞花博理念

2018年11月03日 13:53 中時 馮惠宜

2018年台中世界花博會順利開幕，台中市政府也在台中林酒店舉行「台中宣言」簽署儀式，會後市長林佳龍與2022年舉辦花博的荷蘭梅爾市市長及AIPH會長一起合影。（馮惠宜攝）

2018年台中世界花卉博覽會三日盛大開幕，市府也在台中林酒店舉行「台中宣言」簽署儀式，會後市長林佳龍說，花博順利開幕他如釋重負，好加在、沒搞砸，也希望對手抛開候選人的角色讓台中更好。

台中市政府三日在台中林酒店舉行「台中宣言」簽署儀式，特別邀請協議互相參展、即將於2022年舉辦花博的荷蘭阿梅爾市市長France Weerwind，代表178個國內外城市、國際組織、國外議會組織，將國際社會響應簽署的「台中宣言」交付給市長林佳龍，林佳龍也帶領全體簽署代表共同朗讀宣言，向世界傳遞花博GNP共好理念。

會後林佳龍面對各方詢問花博開幕對選情是否加分，他回應，希望藉由與對方一起這場的民主競爭，讓大家一起讓這個城市更美好，請對方看到是對的，也不吝給一點點鼓勵，希望在公共領域裏用看見台中的美好，看見這個社會的希望的方式，來凝結大家，一起向前走。

他也坦承，很多人都勸他不要在這個時候讓花博開幕，他沒有選舉的考慮，在拚命朝自己的理想再走時，過程其實是困難重重，對選舉的影響只能說好加在沒有搞砸、花博一切很順利，留下來的是台中這個城市美好的事。

(中時 )