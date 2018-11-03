藍潔瑛去世 曾志偉導演兒疑手滑點讚上熱搜

曾志偉今年初開記者會，否認捲入性侵藍潔瑛疑雲。（圖／中時資料照片；達志影像）

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中時電子報
曾國祥被網友熱傳點讚藍潔瑛新聞。（圖／取自吃瓜鵝每日速報微博）
曾國祥疑點讚。（圖／取自吃瓜鵝每日速報微博）
曾志偉兒子點讚關鍵字上熱搜。（圖／取自新浪微博）
網友評論。（圖／取自吃瓜鵝每日速報微博）

55歲香港女星藍潔瑛今(3日)凌晨傳出在家中逝世，2013年她接受港媒訪問，自曝早年遭遇性侵，去年微博熱傳曾志偉嫌疑大，但曾志偉已開記者會否認此事，今藍潔瑛死訊傳開，微博稍早再傳出曾志偉兒子曾國祥疑因手滑點讚了藍潔瑛過世新聞，還秒登上微博熱搜第一名。

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藍潔瑛5年前接受香港周刊專訪，坦言年輕時遭兩位演藝圈大哥性侵，但未提對方姓名，去年大陸八卦微博瘋傳一條藍潔瑛受訪影片，曾志偉遭直指是加害人之一，然影片有可能遭移花接木，曾志偉也站出澄清此事，並強調將由法律途徑尋求清白。

今藍潔瑛驟逝，稍早眼尖網友發現曾志偉兒子曾國祥疑因手滑按讚相關新聞，如今再點進他個人頁已取消按讚，但仍引來大批網友瘋狂討論，有人說：「難道在你們心中，點贊就是落井下石的意思？」、「給別人去世的微博點讚，不管是誰，說起來都不好聽」、「網友的惡意滿滿啊，又有多少人是真的悼念而不是發洩呢」、「人家兒子點讚可能是悼念可能手滑，但關注這件事情是真的」。

(中時電子報)

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