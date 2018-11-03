桃園》鄭文燦成立南區總部 賴清德讚他耐操

2018年11月03日 14:22 中時 呂筱蟬

鄭文燦成立南區競選總部，行政院長賴清德站台輔選。(呂筱蟬攝)

民進黨桃園市長候選人鄭文燦3日成立南區競選總部，行政院長賴清德站台輔選，這也是兩人在藻礁風波後第一次碰頭。鄭文燦說，院長在中央決策時沒通知他也沒協商，看到他第一句話就是「歹勢啦」，未來還是要中油提出政策，做好協商，做好環保。

鄭文燦也笑說，從第3年開始就得到各個媒體民意調查的評價，六都裡面第1名，我跟賴清德院長說「還好他去當院長，不然我應該是第2名或第3名」，我們給第1名院長掌聲鼓勵一下。全程20分鐘致詞，更說了5次「謝謝賴院長」。

鄭文燦說，4年來桃園成為發展的典範，一年人口成長4萬人，4年總共16萬人，現在的人口已經到達221萬人，預估再7年內，也就是鐵路地下化，以及第一條綠線完工啟用的時候，桃園的人口會到達255萬人，正式贏過台北市。

他說，發展最快的桃園，需要最多的建設，所以提出要建設不要吵架，建設沒有藍綠的差別，福利也沒有顏色的不同，認真做事讓桃園可以超越對立，可以翻轉成為台灣的典範，讓認真做事的團隊帶領桃園前進。

賴清德則表示，鄭文燦五星級表現第1名，一個是他會做事，有能力解決問題 ，且認真打拼，1天當3天用。2016年他成功舉辦台灣燈會，一炮打響桃園；2017年讓桃園機場捷運通車，解決延宕20年問題，到目前為止，每天的載客量超過6萬人次，已經累積3400萬人次，而且還可以降價，真的不容易。

他表示，鄭文燦完成了超過1000件的工作，改變桃園，事情做的那麼多，可是債務沒有增加，本來負債260億，現在減為180億，所以每一次碰到，我說他耐操、實用，所以一定要讓他高票當選連任。

(中時 )