選後深澳電廠重啟？經濟部：2025年前不興建燃煤電廠

2018年11月03日 14:33 中時 楊佳穎

公投意見發表會今登場，國民黨的「反深澳」公投由領銜人林德福對上反方代表、經濟部政務次長曾文生。林德福痛批，民進黨政策髮夾彎，能在選前停掉深澳電廠，當然也可能在選後找理由重啟；曾文生則強調，政府現在起至2025年，沒規劃新建任何一座燃煤電廠，但未來是否依然要這樣，要保留可能性，讓新的燃煤機組表現確定後再做討論。

林德福發言指出，總統蔡英文2015年曾說執政後保證不缺電，結果2017年全台大跳電；今年3月14日環保署通過深澳環差案，兩天後行政院長賴清德提出「乾淨的煤」，緊接著3月20日賴清德稱「北部不建電廠未來會缺電」；另外，蔡英文5月強調深澳電廠要達到超超臨界污染降低，行政院發言人7月說深澳電廠進程不變，沒想到賴揆10月5日提出觀塘換深澳，並進一步宣佈停建深澳。

他質疑，這樣的前後反差、政策轉彎，讓人民看得霧煞煞，且能在選前停掉深澳電廠，當然也可能在選後找理由重啟、未來繼續建，因此這次的公投案最重要就是直接訴諸民權，呼籲民眾為了自己與下一代健康，支持國民黨提出的3項公投案。

曾文生則說，深澳電廠確實由行政院正式宣佈停建，環保署也撤銷環評許可，若要問未來會不會再興建，「我可以明確講，依法律要重做環評，是否是容易的事？我想大家都很清楚。」

他二度強調，「從現在開始到2025年，不會興建任何一座燃煤電廠，因為沒有規劃。我再說一次，政府從現在開始到2025年，沒規劃新建任何一座新的燃煤電廠，但未來是否依然要這樣，我們應該保留一些可能性，讓新的燃煤機組表現確定後再做討論。」

對於遭質疑政策轉彎，曾文生解釋，深澳電廠有其他替代電力可替代，就順應民眾需求及要求改變政策，而在野黨批評政府髮夾彎，這是決定停建前就知道的事，但依然決定停建，是因找到替代電力可維持電力穩定，來源是天然氣，相對排放比較低，也比較容易被民眾接受，「是基於這樣理由做政策改變 不知道這樣改變有什麼錯誤。」

他進一步說，深澳電廠政策歷經非常多行政院長及不同政黨執政，但「在野黨過去有怎樣反對過嗎？」因今年要選舉，變成在野黨重要的選舉訴求，才造成重大關注，有很多問題不能討論；而這個題目若有充分討論，不是基於政治考量，會非常有價值，但只為選舉考量，未來都不再興建燃煤機組，依燃煤機組除役年齡，台灣剩2座在高雄、3座在新北，相信提案人當時沒考慮到這問題。

他強調，能源問題需要國人共同討論、關心，適時理性、健康討論，政府也應多聽人民意見，但不希望是一個沒有充分資訊、基於事實、缺乏考慮的公投案，就這樣輕易通過，也不希望錯誤資訊流竄，「希望這樣草率的公投案，請不要同意他」。

(中時 )