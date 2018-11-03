癡男愛慕女消防員 垂降隊員寢室偷拍

柯男將利用繩梯、繩索垂降到翁女寢室。（王揚傑翻攝）

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新北市27歲柯姓男子疑因愛慕25歲翁姓女消防員，卻被翁女封鎖臉書，柯男於本月1日中午，攜帶工具到翁女服務的板橋民生消防分隊，以繩索垂降到翁女寢室，除偷拍外，還以隨身碟竊取翁女筆電內資料，形跡遭其他女隊員發現，大聲呼叫後，由男隊員追捕逮獲，送交警方偵辦。

警方調查，柯男上個月17日、29日均到場觀察地形，研究如何入侵女隊員寢室，本月1日上午11時許，柯男攜帶繩梯、繩索、手電筒等工具，先闖入消防分隊隔壁的里民活動中心二樓，攀爬進天花板夾層，從天花板間爬到女隊員寢室，將繩梯、繩索綁於鋼架上，垂降進入寢室內浴室，然後潛入寢室，私自開啟翁女筆電，竊取翁女存於電腦內的影片、照片等資料。

當時寢室內有楊姓女隊員在休息，聽見浴室有聲響，本以為是同事回來，但久不見同事現身，於是起身察看，赫見陌生男子在桌前操作翁女筆電，立刻嚴詞詢問，並打電話通報值班台，柯男急忙伸手按掉電話，往寢室後方樓梯逃逸，楊女大喊「有小偷！」值班男隊員循聲即見柯男跑下樓，隨即從後追趕，約200公尺便將柯男制伏。

警方接獲通知到場，將柯男帶回偵訊，柯男供稱，他與翁女是朋友，但最近翁女的臉書將他封鎖，故起意竊取翁女電腦資料，想了解翁女最近的生活狀況。翁女則向警方表示，他雖認識柯男，但並不熟悉。

警方從柯男手機內查獲翁女寢室、浴室的照片，並從隨身碟內發現盜取翁女筆電的資料，偵訊後，警方以妨害秘密、妨害自由及妨害電腦使用罪嫌將柯男移送偵辦。

(中時 )

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