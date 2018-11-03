大陸迎留學生歸國潮 各地引進人才高招

2018年11月03日 13:52 中時 李文輝

大陸經濟進入產業轉型升級的重要歷史機遇期，也迎來有史以來最大規模的留學生歸國潮。今年9月28日，大陸發布《國務院關於推動創新創業高品質發展打造『雙創』升級版的意見》，各地據此推出相關舉措，積極引進高層次「海歸」人才，迄今已累計3.2萬人。其中又以杭州最為顯著，已成為「打造海外人才淨流入率第一城」。

中共黨媒《人民日報》海外版今報導，在大陸城市爭相「彎道超車」陣列中，杭州在引進海外人才過程中，收穫頗豐。在剛結束的第16屆中國國際人才交流大會上，已連續8年入選「外籍人才眼中最具吸引力的中國城市。2017年，杭州人才流入率和海歸人才淨流入率居全大陸城市之首，迄今為止，已累計引進海外高層次留學人才3.2萬人，主要集中在資訊傳輸、租賃和商品服務業、科學研究及技術服務業等領域。值得注意的是，這些引進的人才年齡結構主要集中在26歲至30歲之間。

杭州怎麼做到的？浙江大學互聯網金融研究院副院長李有星說：「一是因為杭州民間資本發達，有創業『基因』和傳統，創業受到尊重，對創業者的最高資助可達1億元（人民幣，下同，約新台幣4.55億元），還擁有「最多跑一次」等適合海歸創業就業的政策環境。二是因為杭州宜居宜業，有西湖和西溪兩個城市品牌。相對於北上廣深等城市，杭州創業和生活成本更低。三是杭州市重視引才，先後頒布『全球聚才十條』和『開放育才六條』等引才政策。」

另外，「這裡有G20峰會、烏鎮世界互聯網大會等帶動效應，有阿里巴巴、網易等明星企業的示範效應，有浙江大學、西湖大學、達摩院等科研機構的聚集效應，比如我們研究院正在參與打造的一個品牌『互聯網科技之城』。」李有星補充說。

報導指出，杭州之外，還有福州，不僅設置海外引才大使、引進海外人才聯絡處，也在「僑鄉」這一優勢上下功夫、做文章，並充分發揮在兩岸人才交流方面的顯著優勢，吸引台胞前去創業，著力營造福建自貿區福州片區、福州新區、「海絲」核心區、國家生態文明實驗區、國家自主創新示範區等「五區疊加」的人才特區和引才高地。

(中時 )