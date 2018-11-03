彰化》韓國瑜今晚將「北漂」吳音寧故鄉 被鄉長嗆不受歡迎

2018年11月03日 13:50 中時電子報 邱文秀

台北農產運銷公司總經理吳音寧遭民眾檢舉「送菜」圖利自家人，甚至買菜的經費還是從總經理室的業務費用支出，針對此事件吳音寧（中）親上火線，召開記者會澄清。（鄧博仁攝）

為自己喊冤! 吳音寧替表哥輔選開口大罵│中視新聞 20180929

香蕉、芭蕉分不清！ 議員怒轟吳音寧回去當作家

「韓流」襲彰！韓國瑜今(3)日晚間將到彰化溪州為謝典霖、王惠美站台。溪州是北農總經理吳音寧故鄉，她上一份工作就是溪州鄉公所主任秘書。溪州鄉長黃盛祿也嗆沒多少人歡迎「韓流」，並說吳音寧在北農做的比韓國瑜好很多。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今日出席高市嘉義同鄉會會員大會，晚上又要趕去彰化溪州為謝典霖、王惠美站台。已經有不少人呼喊國民黨不要讓韓國瑜過勞，讓他有足夠休息時間，好好回防高雄。

溪州是北農總經理吳音寧故鄉，她上一份工作就是溪州鄉公所主任秘書。2月底，吳音寧用業務推廣費購買蔬果殘貨，贈送給表哥擔任鄉長的彰化溪州鄉社福團體，被議員炮轟。民眾向台北地檢署告發，依他字案偵辦，吳音寧親上火線舉辦記者會表示，北農是民營公司，用總經理業務推廣費購買報廢蔬菜送給社福團體，「合情、合理、合法」。

吳音寧9月29日暴發極樂歐洲行爭議時，回鄉為表哥黃盛祿輔選，站台時痛訴她到北農服務只是想實實在在做事，卻被媒體抹黑。據《聯合報》報導，黃盛祿今指出，彰化不受「韓流」影響，鄉親沒多少人歡迎「韓流」侵襲溪州，吳音寧做得比前任總經理好很多，不需要擔心影響選情。

PTT網友們留言「越綠越要去」、「鄉長要被洗臉了」、「鄉長就510表哥 新潮流的啊」、「重點是很腫為什麼要把星期六黃金時刻給了彰化」、「510 彰化女兒選總統」、「510這麼優 全台助選阿」、「510來我們高雄選啦～吉邁歡迎你」

(中時電子報)