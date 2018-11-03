寶傑「被請假」 網：民進黨政府公信力 如同垂死肉體

2018年11月03日 13:55 中時電子報 張達智

民進黨執政不力，網路幹譙聲浪不斷，政府卻說有大陸網軍入侵、國安局還坦承監控臉書偵蒐「詆毀元首」情資。加上深澳電廠大轉彎、普悠瑪事件台鐵第一時間隱瞞實情究責司機員，種種作為讓人對政府失去信任。

有網友在批踢踢實業坊（PTT）發文表示，目前民進黨政府的公信力，如同五臟六腑枯竭的垂死肉體，進棺材只是頃刻之間的事。更諷刺說「對於這樣一個病入膏肓，即將變成屍體的東西，你還要我去找出他有香港腳的直接證據，正常人沒有這種閒情逸緻」。

一名網友在PTT政黑版（HatePolitics）發表《失去公信力的政府》一文，他表示從民進黨政府不斷打柯，用花名冊抹黃、到器捐案找葛特曼當打手開始，就讓他們的公信力一點一滴流失。

當民進黨政府被質疑時，就雙手一攤說自己沒做，說找不到證據不能亂指控。網友指出，此類事件一而再，再而三發生，人民的懷疑心會不斷被挑起，甚至後來深澳電廠一晚上決策大轉彎，普悠瑪事故後續處理的推責、荒腔走板，更加深人民對政府的不信任。

而政論節目主持人劉寶傑，傳出因狂做高雄議題，政府向電視台高層關切而「被請假」，竟還要人民去提出政府有干預的直接證據。

網友諷刺說，「目前民進黨政府的公信力，如同五臟六腑枯竭的垂死肉體，進棺材只是頃刻之間的事，對於這樣一個病入膏肓，即將變成屍體的東西，你還要我去找出他有香港腳的直接證據，正常人沒有這種閒情逸緻。」

這名網友認為，韓國瑜在政見上的破綻不少，但「就是因為一個喜愛說謊的執政黨，拚命說他是謊言高手、吹牛大王，結果負負得正，高雄人反而特別相信他」。

網友更指出，孔子所言政府重要的，足兵（國防）、足食（民生）、民信之（人民對政府的信任），若三者只能保一，最重要的就是信任。遺憾的是，民進黨已把自己的公信力徹底玩殘，接下來任何破爛事連結到民進黨，也只能摸摸鼻子全吞了。民無信不立（失去人民信任的政府無法立足），正是當前執政黨的最佳寫照。

這篇發文獲得其他網友熱烈迴響，紛紛表示「讚啦，太中肯了」；「對！廠公真的把大家都當智障！你說對極了！」、「這次民怨等級已經比4年前高了吧」；

「言論自由的壓迫是一步步來的，先是主流媒體佈樁、再來是網路論壇輿論控制、現在進行到壓迫非我族類的媒體人、誰知道再下一步是啥？什麼時候會徹底管制網路言論？什麼時候會走到最後一步-築網路長城封鎖綠共動不了的境外網站？」

(中時電子報)