來台南感受茶party 夕照茶會18日首度移師億載金城

2018年11月03日 14:02 中時 曹婷婷

億載金城場域遼闊，在城牆品茗別有一番風味。（曹婷婷攝）

集結88位茶師、170餘款各地名茶，台南市茶藝促進會連續15年走進古蹟舉辦夕照茶會，早已成為茶界和藝文界的年度盛事，過去14年均在赤崁樓舉辦，今年因赤崁樓修繕，首度移師億載金城，也是首場以Party形式登場的茶會，18日預估將湧進500人一起品茗，將是一場空前絕後的「Tea Party」！

台南市茶藝促進會理事長洪國華表示，台南是台灣古蹟密度最高的城市，為突顯在地特色，多年來充分利用古蹟特色舉辦各種茶藝活動，將歷史文化特色融入茶藝美學，早已成為台南茶會特色。由於今年首度移師場域遼闊的億載金城舉辦夕照茶會，特別融入歐美走動式茶會「Tea Party」概念，並設計一組「馬上杯」，方便來賓走動品茗。

目前已邀集88位專業茶師事茶，加上數百位品茗來賓，將成為台南歷來規模最大的茶會。

台灣茶享譽全球，品茗文化深入民心，台南是台灣茶藝文化發展重鎮，明清時期即有興盛的茶葉貿易，文人雅士常聚會品茗吟詩，留下許多茶詩，目前還留有全台歷史最久的振發茶行，台灣最早的泡沫紅茶店─雙全紅茶也在台南，海內外大型連鎖茶飲店亦多由台南人創立。為了讓更多人感受底蘊深厚的台南茶文化，台南市茶藝促進會每年都會舉辦春日茶會、赤崁夕照茶會兩場大型茶會，頗受好評。

洪國華指出，億載金城原名二鯤鯓砲台，始於清同治13年（1874年）日軍侵入今屏東縣一帶，引發牡丹社事件，清廷命福建船政大臣沈葆楨以欽差身份來台處理，沈葆楨聘請法國工程師設計砲台，並參考巴黎外圍防禦工事興建而成。140餘年過去，億載金城早已卸下戰事的重任，成為台灣最知名古蹟之一。

洪國華說，首度嘗試在古戰場舉辦大型茶會，茶人在這樣的氛圍裡，以如如不動之心，沈穩、自在地面對不同的貴賓，安適、閑靜地面對紛擾的世界，也正是「武德」的最高境界。

此次茶會的茶品除大會提供的極品凍頂烏龍茶，88位茶師也將各自準備2款香醇迷人的各地名茶，170餘款名茶將同場較勁，無疑將是一場名茶的精彩擂台。預約入場的來賓屆時可擇席安坐，用心品飲好茶，亦可緩緩起身，觀賞其他茶席，品嚐其他佳茗。

台南市茶藝促進會多年來積極推廣茶藝文化，廣受各界好評，此次活動除獲得台南市文化局補助，經台南市茶藝促進會顧問台南市議員蔡旺詮、邱莉莉和李文正大力支持，台南市議會特以議長盃競賽項目予以補助，活動將同步舉辦「台南市茶藝美學競賽」，請參與茶會的來賓為自己喜歡的茶席，投下熱情的一票，鼓勵用心的茶師。

(中時 )