新北》選舉也可以很歡樂 淑君阿姨陪你坐旋轉木馬

2018年11月03日 14:20 中時 吳岳修

新北市議員蔡淑君推動公益不遺餘力，11月起連續3周的六日，在林口文化二路與信義路競選總部旁廣場舉辦公益園遊會，現場設置旋轉木馬、仿古小火車、彈珠台等10多項遊樂設施，每位民眾只要捐出一張發票即可入場，有機會跟淑君阿姨一起搭旋轉木馬、彈彈珠。

蔡淑君說，選舉不需要太死板僵化，可以溫馨、歡樂一點，還可以兼做公益，她希望在大人的選舉中，也能讓小朋友一起快樂的參加，她因此發起「捐發票玩遊戲，一發票一份心，大家一起做愛心」活動，在林口競選總部旁的廣場空地舉辦公益園遊會。

園遊會將從11月第一個星期六日起，連續舉行3周共6天，3日、4日、10日11日及17日、18日，每天從上午10時起各分4個場次，不論大小朋友，只要捐出尚未開獎的發票一張，即可視為入場門票，所得發票將全數捐給華山基金會。

園遊會在蔡淑君精心佈置下，規畫了旋轉木馬、仿古小火車、棒球九宮格、套圈圈、籃球機、打陀螺等10多項遊樂設施，還請來小丑摺氣珠，如果肚子餓了，還可以憑券兌換爆米花及香酥QQ珠品嚐。

蔡淑君表示，因為場地有限，因此每場次最多只能容納350人，預計6天24場下來，希望能募得9100張發票，她希望藉愛心作公益的活動，也能讓大人小孩一起玩耍，「讓選舉也可以很歡樂！」

(中時 )