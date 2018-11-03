高雄》「韓」蟬效應續擴大！ 陳清茂爆：遭電視台全面封鎖

2018年11月03日 14:16 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

陳清茂表示自己也遭到封殺。(圖片取自批踢踢網站)

東森電視招牌節目《關鍵時刻》傳因在節目中狂打高雄議題，使得政府對電視台高層施壓，主持人劉寶傑竟遭到被「強制休假一周」，更甚至遭箝制言論。現在傳出不止劉寶傑，包括因上《關鍵時刻》爆紅的前民進黨的無黨籍高雄市議員參選人陳清茂也遭到電視台封鎖！對此，網友譏諷「我以為我在台灣，原來身在北韓啊」、更有網友前總統馬英九道歉，至少馬不會控制人民思想。

《關鍵時刻》主持人劉寶傑因近來狂打高雄議題，力捧國民黨提名的高雄市長候選人韓國瑜，更找許多深綠業界素人上節目暢談高雄的現況爆紅。然而，這樣的發言平台，讓「有心的高層」覺得刺耳，傳出電視台高層遭政府施壓，讓劉寶傑暫時「請假」，下周《關鍵時刻》由陳瑩代班。

現在更爆出不只劉寶傑受到壓力，連上《關鍵時刻》喊出「高雄選戰是高雄人跟民進黨選戰」的陳清茂也爆遭到電視台封鎖！陳清茂草根味十足的言行加上超強的論述能力，讓他在網路上人氣直飆。因此，當《關鍵時刻》遭到高層的特意關心後，就有許多網友擔心陳清茂是否會被追殺。

就有網友於批踢踢發文表發現陳清茂在臉書爆料現在連他都沒辦法上電視，遭到電視台封鎖。所以現在是電視媒體幾乎已被控制的乾乾淨淨，只能剩下詆毀韓國瑜的聲音。該網友更譏諷，「我以為我在台灣，原來身在北韓啊」！

底下網友紛紛回應，「元首萬歲」、「資進黨萬歲」、「太恐怖，民進黨追殺自己人有夠恐怖」、「廠公繼續裝睡」、「那些說不管民進黨事的廠工快出來洗地啊」、「這是什麼低能垃圾獨裁黨」、「1124絕對回家投票東廠」、「孰可忍，孰不可忍。如果為真，DPP該滅」，還有網友表示「政論聯播的大時代，國昌大師，這算不算箝制新聞自由啊」！

更有網友向馬英九道歉，「LBJ罵了兩年馬英九都沒事，提個高雄一個月就被拉下來」、「馬囧大勝空心菜。馬總統，我之前錯罵你了，至少你不會控制人民思想。跟你道歉」！

(中時電子報)