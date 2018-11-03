北漂青年串聯返鄉投票 遊覽車座位台中以南全賣光

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旺報

為鼓勵年輕返鄉投票，近50所大專校院學生串聯並發起「2018青年民主返鄉列車」，目標募款新台幣80萬元，讓2500名青年以101元的車資返鄉投票，其中以台大做為發車點的6輛遊覽車，目前至台中以南已全數售罄。

台灣青年民主協會3日舉辦記者會，指出往年青年返鄉專車，多由個別大專校院發起，今年首度大規模跨校串聯，組成「台灣青年民主協會」，規畫以10所大學作為發車點，讓青年便利返鄉投票。

台灣青年民主協會表示，目前已有超過2000位民眾，累積捐款總額超過50萬元，目標是在11月9日前募得80萬元，便可讓2500位青年，以101元的低廉車資價格，返鄉參與縣市首長、議員大選及公民投票。

台灣青年民主協會秘書長張育萌說，回顧往年大選，青年投票率都比比65歲以上公民，低了將近20個百分點，如此並非代表青年不願投票，而是許多人離開戶籍地求學、就業，並且周末假日還忙著打工，或想省下一筆車費；今年全台各地學生組織串聯，就是希望協助更多青年返鄉參與重要的選舉。

台灣大學學生會會長吳奕柔說，她來自台南，今年年底地方選舉結合公投，並且公投只要滿18歲就有投票權，不過考量到許多學生因返鄉要付出高昂的交通成本，更往往認為自己一票無法改變整個環境而放棄投票，因此期待透過「互揪」的方式，讓更多青年回去投票，讓投票變成稀鬆平常的事情，「我也會回到台南投下我手中的一票。」

(旺報 )

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