龜吼漁港漁夫市集2018年終感恩回饋 誠意百分百

2018年11月03日 14:12 中時電子報 綜合報導

龜吼漁夫市集為歡慶萬里蟹品牌成立7週年，今(3) 日舉辦「2018年終感恩回饋」活動，只要身分證號碼有「7」的民眾，就能兌換1張百元折價券，限量100張，現場還可享用暖呼呼的薑汁湯圓，讓民眾甜蜜在心頭。

民眾兌換百元折價卷。(圖片來源：新北市漁業處 提供)

龜吼漁夫市集緊鄰北海岸維納斯海岸線，場內主打在地漁船捕撈的生鮮魚獲，更是新北特產「萬里蟹」的知名採買景點，新北市政府今年更完成市集整體大改造，在硬體設施及景觀美化上都煥然一新，提供民眾更舒適的消費環境。市集營運廠商新方海產批發實業有限公司和攤商，為響應萬里蟹品牌成立7週年，特別推出感恩回饋，招待遊客享用美味的薑汁湯圓，並提供100張百元折價券，讓身分證號碼有「7」的民眾現抵消費，讓民眾開心採購優質生猛海鮮!

龜吼漁港漁夫市集。(圖片來源：新北市漁業處 提供)

現場選購萬里蟹。(圖片來源：新北市漁業處 提供)

漁業處長汪昭華表示，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，販賣自家漁船捕獲的生鮮魚獲，漁民個性純樸直爽，還會熱心幫客人挑選優質魚貨，逐漸做出好口碑，近年已成為民眾到北海岸採買海鮮的知名景點，現在每月來客數可達10萬人次，在萬里蟹盛產期間更可達20萬人次!現在正逢萬里蟹盛產，歡迎民眾蒞臨，吃海蟹賞海景，感受北海岸的美麗風光。

(中時電子報)