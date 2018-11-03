3000人上凱道反空汙 侯友宜也到場

2018年11月03日 14:28 中時 廖德修

反空汙大遊行北部場今天在凱道集合出發，主辦單位估計約有3000人參加。（廖德修攝）

北部反空汙大遊行今天下午1點在凱達格蘭大道集合出發，主要訴求是「健康永續、藻礁永存」，反獨裁、要無煤等。國民黨新北市長候選人侯友宜、國民黨桃園市長候選人陳學聖，以及無黨籍桃園市長候選人楊麗環、朱雪梅等都親自出席；來自各地的群眾估計大約有3000人，很多是家長帶著小朋友一起參加活動。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，從本周開始，台北、高雄、台中每周都有反空汙遊行，呼籲全民用選票救藻礁、反空汙、反政治黑手介入。行政院在深澳案和觀塘三接站環評上令社會不滿，在中南部的空汙治理也令人失望，因此北中南串聯分進合擊。

葉光芃說，有別於去年台中、高雄同時辦反空汙遊行的做法，今年因深澳案和觀塘案而增加台北場，並改以接力遊行方式，在選前號召群眾向政府施壓，希望中央以撤深澳電廠的速度撤回錯誤的觀塘案，縣市長候選人承諾減煤減排有效治空汙，勿讓能源轉型犧牲珍貴藻礁。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，觀塘三接環評黑手強渡關山，相關單位應該在選前做出正面回應，否則呼籲全民拒投鄭文燦、拒投執政黨候選人。他強調，遊行後將於下周一（5日）到桃園市政府開記者會，正式提出「桃園藻礁暫定自然地景」申請案。

潘忠政說，請鄭文燦於12日前啟動指定桃園藻礁為暫定自然保留區，履行2014年市長選舉前的承諾。如果桃園市政府不作為，農委會應於13日前啟動指定大潭藻礁為暫定自然地景，行政院則應於15日前主動撤回三接案，並為兒戲政策公開道歉。

桃園在地聯盟的程美玲親手縫製一對180公分大的ㄚ髻鮫造型道具，希望大眾看見國際認定的瀕危國際保育物種紅肉ㄚ髻鮫，並強調這片珍貴的藻礁生態區是紅肉ㄚ髻鮫的育幼場，應該要好好地完整保育，政府勿當國際生態殺手。

主辦單位表示，反空汙大遊行的路線循著公園路、襄陽路、館前路、忠孝東路、北平東路、中山南路等；經過行政院時請群眾張貼閣揆賴清德的大頭照貼紙，經過民進黨黨部則貼上2013年蔡英文曾親筆書寫的「藻礁永存」紙條，最後經過立法院，回到出發地點凱達格蘭大道。

(中時 )