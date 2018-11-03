新市毛豆節熱鬧登場 台灣綠金最佳代言人出爐

毛豆代言人名單出爐，毛豆小姐第一至三名僑光科技大學陳蘊予（左三）、長榮女中江珈茵（左二）、台灣首府大學郭慧甄（左一）；毛豆先生第一至三名長榮女中黃冠傑（右一）、台灣首府大學徐永杰（右二）、南科實中教師廖偉盛（右三）。（新市農會提供）

友善列印
中時
台南新市毛豆節3日在南科毛豆園熱鬧登場。（劉秀芬攝）
新市毛豆節親子逗陣採豆趣，大小朋友一起尋寶。（劉秀芬攝）
台灣首府大學泰籍學生王勵香表現穩健大方，奪毛豆代言人最佳台風獎。（台灣首府大學提供）

台南新市毛豆節3日在南科毛豆園熱鬧登場，今年除了擴大舉辦農產市集，新市農會精心規畫多元活動，還有精彩歌舞表演，備受矚目的毛豆代言人決選，最後由僑光科技大學陳蘊予摘后、長榮女中黃冠傑贏得王座。

新市毛豆節歡慶10周年，今年的毛豆小天使走秀及代言人決選活動更首次於會場同步進行，每位準小姐先生依序大秀創意表演，更不忘在表演之餘，結合產業特色裝扮推銷自己，以健康、陽光姿態在舞台上較勁，整個賽程競爭激烈、精采絕倫。

毛豆代言人決選名單中午出爐，毛豆小姐第一至三名為僑光科技大學陳蘊予、長榮女中江珈茵、台灣首府大學郭慧甄；毛豆先生第一至三名為長榮女中黃冠傑、台灣首府大學徐永杰、南科實中教師廖偉盛。

最佳口才獎為台中教育大學李欣霈、最佳台風獎台灣首府大學王勵香、最佳創意獎長榮女中廖郁愃、最佳才藝獎嘉南藥理大學李夏凝、陳蘊予獲得多數觀眾的青睞，拿下最佳人氣王。

新市農會今年規畫了親子逗陣尋寶採豆趣、食農DIY、毛豆身體彩繪、飛機豆逗樂、毛豆數學丟丟樂等活動，讓大小朋友在遊戲過程加深對毛豆的瞭解及認同在地農業。整個毛豆產業活動　吸引上千民眾參與，整個會場熱鬧滾滾，吸睛的大型毛豆公主和王子人偶是眾人合照的人氣王。

(中時 )

3大藥物 改善子宮內膜異位症

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。