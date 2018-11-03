新市毛豆節熱鬧登場 台灣綠金最佳代言人出爐

2018年11月03日 14:46 中時 劉秀芬

台南新市毛豆節3日在南科毛豆園熱鬧登場。（劉秀芬攝）

新市毛豆節親子逗陣採豆趣，大小朋友一起尋寶。（劉秀芬攝）

台灣首府大學泰籍學生王勵香表現穩健大方，奪毛豆代言人最佳台風獎。（台灣首府大學提供）

台南新市毛豆節3日在南科毛豆園熱鬧登場，今年除了擴大舉辦農產市集，新市農會精心規畫多元活動，還有精彩歌舞表演，備受矚目的毛豆代言人決選，最後由僑光科技大學陳蘊予摘后、長榮女中黃冠傑贏得王座。

新市毛豆節歡慶10周年，今年的毛豆小天使走秀及代言人決選活動更首次於會場同步進行，每位準小姐先生依序大秀創意表演，更不忘在表演之餘，結合產業特色裝扮推銷自己，以健康、陽光姿態在舞台上較勁，整個賽程競爭激烈、精采絕倫。

毛豆代言人決選名單中午出爐，毛豆小姐第一至三名為僑光科技大學陳蘊予、長榮女中江珈茵、台灣首府大學郭慧甄；毛豆先生第一至三名為長榮女中黃冠傑、台灣首府大學徐永杰、南科實中教師廖偉盛。

最佳口才獎為台中教育大學李欣霈、最佳台風獎台灣首府大學王勵香、最佳創意獎長榮女中廖郁愃、最佳才藝獎嘉南藥理大學李夏凝、陳蘊予獲得多數觀眾的青睞，拿下最佳人氣王。

新市農會今年規畫了親子逗陣尋寶採豆趣、食農DIY、毛豆身體彩繪、飛機豆逗樂、毛豆數學丟丟樂等活動，讓大小朋友在遊戲過程加深對毛豆的瞭解及認同在地農業。整個毛豆產業活動 吸引上千民眾參與，整個會場熱鬧滾滾，吸睛的大型毛豆公主和王子人偶是眾人合照的人氣王。

(中時 )