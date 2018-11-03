台北》丁守中：蔡英文總統應該在開玩笑吧

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中時

為化解外界質疑政府監控臉書等疑慮，蔡英文總統特地在臉書發文澄清，在臉書公開發表意見，「誰都無權干涉，更不會受到監控」。對此，國民黨台北市長候選人丁守中批評，蔡總統與國安局先前在立法院的說法根本互相矛盾，「到底哪個是假新聞」？他並強調，政府單位對涉及政治偵防、標準侵害人民自由的行為毫無警惕，蔡總統需要的不是澄清，是要為民進黨政府的離譜行為道歉。

丁守中於3日在他的臉書粉絲團發文，標題是「蔡英文總統應該在開玩笑吧」，丁守中表示蔡英文在臉書說，「在自己臉書上公開發表意見，誰都無權干涉，更不會受到監控」。但說監控臉書等公開社群是現在進行式的不正是國安局長嗎？到底哪個是假新聞啊？而且，之前打著轉型正義口號，淪為東廠，成為民進黨選戰打手的促轉會，不也是蔡英文一手催生的嗎？

丁守中質疑，什麼東西都往國家安全的大帽子推，把批評時政當作「詆毀元首」監控偵蒐，這不是在搞政治偵防嗎？難怪在野黨認為是威權復辟，政府對這些標準侵害人民自由的行為毫無警惕，我們真的重回戒嚴了嗎？這就是江湖上傳説、爭取言論自由、廢除刑法100條、廢出版法、號稱民主、進步的民進黨嗎？

丁守中主張，黨名是要落實，不是補八字、騙選票的。蔡總統需要的不是澄清，是要為民進黨政府這些離譜行為道歉！

(中時 )

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