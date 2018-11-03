劉強東涉性侵 受害女還原當晚「他很重，我想推開他」

2018年11月03日 14:50 中時電子報 蔡曉婷

外媒報導女大生吐露當晚細節。（圖／翻攝自《星壇報》）

45歲京東商城CEO劉強東和「奶茶妹妹」章澤天結婚3年，今年8月劉強東在美國驚傳捲入性侵案，涉嫌強暴一名明尼蘇達大學女留學生，昨(2日)當地媒體《星壇報》報導，受害女還原當晚經過，稱當天聚餐結束後，她便被劉強東司機拉上車，她和劉進女方公寓後，劉強東便強行推倒她，想脫下她內衣，「他很重，我想推開他，但他太重了....」。

《星壇報》昨報導，知情人透露受害女大生描述當晚事發經過，指當天她和其他10位學生受邀參加晚宴，女方律師Wil Florin證實，當時桌上有許多酒精飲料，「許多高層一直向我的委託人勸酒，她說她無法拒絕，也因此有點醉了」，期間劉強東助理還出門，買了更多紅酒回來，附近的酒品專賣店也提出帳單，證明當晚劉強東助理共買了32瓶紅酒。

受害女當天本邀請了一位男性朋友陪她參加聚餐，但過程中該男接到電話，被要求去接另一名高層人士來餐廳，車程約有一小時，男性友人便離開飯局，結束聚餐後，受害女子請劉強東助理幫忙叫計程車，女子走出門後，被劉強東的司機拉進一輛黑色車輛，她起初以為是助理幫忙叫的計程車，便沒多想，豈料劉強東隨後也上車。

一行人後來到了一處豪宅，受害女拒絕進入，直說想回家，劉強東便將女子拉上車，過程中不時毛手毛腳，當晚11時眾人抵達女大生的公寓，劉強東跟隨女大生進入後，便開始強脫女大生的衣服，女大生表示劉強東還說她能夠成為鄧文迪那樣的女人（She said that Liu told her she could be just like Wendi Deng）。

報導指出，女大生不斷央求劉強東放手，但劉不聽仍繼續強行脫下她的內衣，女大生一度逃開躲到客廳，最後還是被劉強東得逞，事發後女大生傳訊給朋友，友人建議她報警，但她不敢，先前陪女大生參加聚會的男性友人不久後來到公寓，便報了警。

當晚凌晨3時警方抵達公寓，並將劉強東帶走，知情人士說，受害女大生原本十分害怕，不願警方進一步調查，直到聽取到朋友建議才起訴劉強東，對此，明尼蘇達大學發言人拒絕回應，劉強東律師則表示，因已進入司法階段目前無法討論此案。

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(中時電子報)