劉強東涉性侵 受害女還原當晚「他很重，我想推開他」

2018年11月03日 14:50 中時電子報 蔡曉婷

外媒報導女大生吐露當晚細節。(圖/翻攝自《星壇報》)

45歲京東商城CEO劉強東和「奶茶妹妹」章澤天結婚3年,今年8月劉強東在美國驚傳捲入性侵案,涉嫌強暴一名明尼蘇達大學女留學生,昨(2日)當地媒體《星壇報》報導,受害女還原當晚經過,稱當天聚餐結束後,她便被劉強東司機拉上車,她和劉進女方公寓後,劉強東便強行推倒她,想脫下她內衣,「他很重,我想推開他,但他太重了....」。

《星壇報》昨報導,知情人透露受害女大生描述當晚事發經過,指當天她和其他10位學生受邀參加晚宴,女方律師Wil Florin證實,當時桌上有許多酒精飲料,「許多高層一直向我的委託人勸酒,她說她無法拒絕,也因此有點醉了」,期間劉強東助理還出門,買了更多紅酒回來,附近的酒品專賣店也提出帳單,證明當晚劉強東助理共買了32瓶紅酒。

受害女當天本邀請了一位男性朋友陪她參加聚餐,但過程中該男接到電話,被要求去接另一名高層人士來餐廳,車程約有一小時,男性友人便離開飯局,結束聚餐後,受害女子請劉強東助理幫忙叫計程車,女子走出門後,被劉強東的司機拉進一輛黑色車輛,她起初以為是助理幫忙叫的計程車,便沒多想,豈料劉強東隨後也上車。

一行人後來到了一處豪宅,受害女拒絕進入,直說想回家,劉強東便將女子拉上車,過程中不時毛手毛腳,當晚11時眾人抵達女大生的公寓,劉強東跟隨女大生進入後,便開始強脫女大生的衣服,女大生表示劉強東還說她能夠成為鄧文迪那樣的女人(She said that Liu told her she could be just like Wendi Deng)。

報導指出,女大生不斷央求劉強東放手,但劉不聽仍繼續強行脫下她的內衣,女大生一度逃開躲到客廳,最後還是被劉強東得逞,事發後女大生傳訊給朋友,友人建議她報警,但她不敢,先前陪女大生參加聚會的男性友人不久後來到公寓,便報了警。

當晚凌晨3時警方抵達公寓,並將劉強東帶走,知情人士說,受害女大生原本十分害怕,不願警方進一步調查,直到聽取到朋友建議才起訴劉強東,對此,明尼蘇達大學發言人拒絕回應,劉強東律師則表示,因已進入司法階段目前無法討論此案。

★中時電子報關心您:飲酒過量,有礙健康!

(中時電子報)