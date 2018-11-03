前急診醫師成功甩肉40斤　每天靜坐2次悟出排毒9關鍵

2018年11月03日 15:06 中時電子報 張哲瑋 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「我不是從小就胖的。」前台南醫院新化分院急診部主任趙鴻丞醫師，現在看起來體格正常氣色很好，完全看不出來曾經有體重即將破百的危機。那時因體重過重加上長期外科與急診的繁忙工作，才是青壯年，就開始失眠、心悸、氣喘、慢性腹痛。有一天看診時，突然感覺肚子劇痛還發燒，痛到只能中斷看診，檢查發現肚裡竟然長了一顆3公分的囊腫，緊急打了抗生素吊點滴，雖然消腫退燒，卻把趙鴻丞醫師嚇出一身冷汗。

趙鴻丞醫師小時候常被說像隻黑猴子，瘦瘦乾乾，不過因為家庭氣氛不睦，讓他開始以「吃」化解壓力，「印象中我是從小學五年級開始發胖，」接下來學業壓力接踵而來，成績一向優異的趙鴻丞考上台灣大學醫學系，卻在成功嶺受訓時因過胖被「驗退」了。

「我試過斷除碳水化合物的無痛減肥法，但對我完全沒用，也嘗試靠運動鍛鍊加上吃素，一度從80公斤減到65公斤，不過課業和醫師訓練實在很忙，壓力太大，少了運動機會，也放棄吃素，放假的休閒就是去各地拜訪美食餐廳，有時放鬆一下熬夜打遊戲，就這樣，我湊齊所有發胖因素，體重就飆到96公斤。」

肥胖+生病是怎麼回事？趙鴻丞：就像欠債還錢

趙鴻丞醫師說，肥胖與生病的根本原因，源自身心壓力。飲食與生活作息的過度與不及，造成身體的壓力；沒有正確的人生觀，帶來心理的壓力。而壓力會導致內分泌失調與自律神經失調，像是腎上腺皮質醇亢進、交感神經亢進，進而造成渴望高熱量食物、血糖升高、脂肪堆積，不知不覺吃進很多垃圾食物。這些堆積在身上沒有時間排除的毒素，越堆越多，吃的人感覺很紓壓，但實則傷身得慢性病，嚴重者就是走上罹癌之途。

學西醫的趙鴻丞，在醫療專業知識的支持下，結合自然療法的心得，開始他的減重排毒計畫。一路走來也非一帆風順，過程當中也曾三度遇上瓶頸，花了6年的時間，前後瘦身甩肉40公斤，找回正常體態，追回健康，也悟出了人體健康療癒的心法。

要排什麼毒？排毒的關鍵重點

趙鴻丞在《微習慣帶來健康奇蹟》一書中提到，許多壞習慣，像是熬夜、不喝水、吃消夜、蔬果量不足、壓力、久坐......,都會讓身體產生的廢物增加，形成毒素。廣義來說有下列幾種：

1.過多的脂肪、蛋白質、醣類。

2.腸道有害菌產生的毒素。

3.因皮膚或黏膜受損，而進到體內的大分子。

4.體內死掉的細胞、細菌殘骸。

5.環境毒素，如戴奧辛、農藥、除草劑、重金屬、環境荷爾蒙、塑化劑、有毒石化塑膠產品等。

9大排毒關鍵重點。(圖片來源：《微習慣帶來健康奇蹟》原水文化提供)

靜坐有助身心靈全淨化 平衡自律神經

「我的減肥關鍵還有四個字－中庸之道，所以減肥一定要先減壓，任何違背中庸之道的減肥法，都無法避免復胖的命運。」趙鴻丞認為，早睡早起、適度體力勞動、不餓不吃，餓了再吃，各種營養素從真正食物中均衡攝取等，都是可以養成的習慣。

此外，每天早晚兩次靜坐，也能有效化解心理壓力，讓自律神經平衡。

「靜坐是一種專注的思維練習，能提升心靈的專注力，『你想什麼，就變成什麼。』將心靈專注在光明的、平靜的目標上。」趙鴻丞說，「清晨和傍晚都是適合靜坐鍛鍊的時間，靜坐時，呼吸的速度自然就好，不須特意去控制呼吸，讓身心靈逐漸平靜下來。」

趙鴻丞說，自然醫學和西醫各有優勢，對養生來說，當然可以彼此合作。醫療的部分需要西醫協助，但是改變不健康的生活習慣，鍛鍊自己以提升免疫力，就必須靠自身力量跨出第一步並且持之以恆，結果不僅僅是減重而已，更重要的是讓身體狀況越來越好，「這才是關鍵重點！」

(中時電子報)