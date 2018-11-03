新竹》選前最後3個周末 新竹市長候選人林智堅率12議員候選人車隊掃街

2018年11月03日 15:58 中時 陳育賢

年底選戰只剩最後3個周末假日，新竹市長候選人林智堅（左）3日啟動首場車隊掃街。（陳育賢攝）

年底選戰只剩最後3個周末假日，新竹市長候選人林智堅3日與黨籍議員候選人啟動首場車隊掃街。（陳育賢攝）

年底選戰只剩最後3個周末假日，新竹市長候選人林智堅3日與黨籍議員候選人啟動首場車隊掃街。（陳育賢攝）

年底選戰只剩最後3個周末假日，新竹市長候選人林智堅3日與黨籍議員候選人啟動首場車隊掃街。（陳育賢攝）

年底選戰只剩最後3個周末假日，新竹市長候選人林智堅3日啟動首場車隊掃街，在民進黨立院總召柯建銘、競選總幹事鄭宏輝陪同下，率領幸福特攻隊議員候選人以車隊快閃市區重要路口，最後進入假日花市徒步掃街，沿途都受到支持者大喊凍蒜。

今天下午的新竹市風勢趨緩、天氣涼爽，掃街車隊先在演藝路競選總部整裝，市長林智堅並發表簡短問政談話後出發，行經北大路、西大路、中華路2段、忠孝路、光復路2段等重要路口，終點站抵達新竹公園假日花市，全長9.2公里，範圍涵蓋人口最多的東區、北區，也經部分南區，車掃後更花市內以徒步掃街、與市民、攤商互動，所到之處都受到支持者熱烈歡迎。

車隊除了林智堅親自領軍外，立委柯建銘、競總總幹事鄭宏輝、黨部主委翁枝宏也全程陪同，以「母雞帶小雞」替東區曾文濤、鄭美娟、劉聲正、曾資程、鄭貴元、北區賴稟豐、劉康彥、李妍慧、西區陳建名、南區施乃如、香山區陳雪慧、林盈徹等12位幸福特攻隊議員候選人大力催票。

而賴稟豐、劉康彥、陳建名、曾文濤則輪流擔綱麥克風手，以流利的國、台、客3種語言向市民親切問候。

林智堅表示，新北市長候選人、前輩蘇貞昌曾傳授他「掃街心法」，至今受用無窮，4年前他參選市長時，蘇貞昌不僅是第1個前來加油 打氣的黨內大老，還教授掃街秘訣，除腳步及下盤要站穩外，揮手時左右節奏也要一致，且千萬不能只跟街上的民眾揮手，也要注意建築物裡的市民，「天上地下」都要顧及。

林智堅說，選舉文化需要改變，正向、快樂的選舉是從政以來的初衷，近期團隊規畫萬聖節大遊行、小白鷺親子劇場、小智號行動宣講車等創意活動，都秉持這項原則，從超乎想像的參與人數，即反應這是市民期待的價值。

未來他將持續穩札穩打，除啟動掃街外，也將持續與各議員候選人快閃各大路口，同時也透過臉書直播與粉絲互動，延續這場翻轉舊政治的實驗行動。

(中時 )