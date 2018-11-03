友善職場翻轉障礙 高中老師輕度失智後也能樂在工作

2018年11月03日 15:48 中時 林周義

張宏成在工作上的表現獲得大家讚賞。（林周義攝）

張宏成與他的職能治療師柯宏勳共同展示工作用的提醒小卡。（林周義攝）

林周義／台北報導

輕度失智的張宏成，10月開始到羊毛與花咖啡館工作，送餐、清潔、服務客人都難不了他。原是高中物理老師的他，確診失智後，依然積極參與教會聚會、合唱團，也經常做家事。台灣失智症協會理事、職能治療師柯宏勳表示，失智者尚有許多能力，只要老闆、員工知道如何搭配，也能在職場上發揮所長。

台灣共有約27萬失智症患者，其中領有身心障礙手冊者約5萬人。所有失智者中，超過半數為極輕度、輕度失智者，仍有生活自理能力。世界衛生組織(WHO)「全球失智症行動計畫」中，將失智者人權列為首要基本準則，其中就業權利為重要指標。

張宏成的職能治療師，柯宏勳對他在工作上的表現感到驚艷。經評估工作動線、輔助工具後，張宏成漸漸適應工作。羊毛與花咖啡館為他準備了提醒小卡，列出點餐、出餐、善後的SOP，忘記了也能隨時參考。每周一上班時，店長也會特別擺上桌號卡，讓他能夠精準送餐。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，透過專業職務再設計，失智者得以留在職場上貢獻社會，對個人、家庭都有幫助。雖然表面上是到咖啡館「上班」，實際上卻因參與社會互動，功能開始發揮，對生活也產生期待。張太太表示，先生工作後情緒變得平穩，雖然會累，卻很開心。

柯宏勳指出，失智症是一個進行性退化的疾病。友善職場環境，可助輕度失智者減緩退化、維持自立，甚至開發潛能。原本沒病識感的張宏成，現在也能對客人說出：「我是輕度失智症患者」了！

湯麗玉表示，目前全台僅有該咖啡館加入失智友善職場的行列，呼籲更多企業看見失智者的需求，協助輕度失智者貢獻社會的同時，將自己的功能維持在最好的狀態。

(中時 )