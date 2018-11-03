苑裡豆陣薏起來好處多 推廣有機種植成效佳

2018年11月03日 15:49 中時 陳慶居

山水米幹部與官員攜手推廣有機栽種的好處。（陳慶居翻攝）

大批學生在遊戲田活動，為成果發表增添熱鬧氣氛。（陳慶居翻攝）

配合農糧署大糧倉計畫，苗栗縣苑裡鎮有機糧商泉順山水米將37公頃有機稻作面積，於第二期作推廣轉作有機黑豆、黃豆、紅薏仁等雜糧，3日舉辦成果觀摩，擴大讓消費者認識雜糧美食，將國內自產雜糧產品全面推廣到各地。

苑裡青農張瓊月表示，利用稻、豆、麥以水旱輪作方式，可有效抑制田間病蟲害發生，對環境有利外也可肥沃土壤，更能生產出更優質的作物。

她說，輪作的話，其實這一季的作物，用上一季作物留下來的肥料養分，已足夠供應土壤所需養分，現在種了第6年，現在完全不用有機肥，土壤還是非常肥沃。

苑裡鎮泉順山水米為推廣農糧署的大糧倉計畫，將有機契作150公頃中的37公頃稻田，嘗試水稻與雜糧輪作，希望營造友善耕作環境，並增加農民收益，達到土地與農民雙贏局面。

山水生產合作社理事主席李東朝說，全國的有機種植包括雜糧、稻米、蔬菜水果等，全國種植面積僅占才1％，但此次他們已達將近50％的比例，遠超過全國50倍。

為鼓勵農友投入有機栽種領域，合作社也舉辦成果發表活動，邀請知名的郭芝苑合唱團，表演別開生面的稻田演唱會，還有農夫市集等活動。

(中時 )