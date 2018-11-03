新竹》市長候選人謝文進掃果菜市場兼辦問政說明會

無黨籍新竹市長候選人謝文進（左二）把握最後21天的時間，3日到大果菜市場掃街拜票，熱情的攤商贈予大蒜苗並大喊「凍蒜」。（陳育賢攝）

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無黨籍新竹市長候選人謝文進（中）3日到大果菜市場掃街拜票，熱情的攤商贈予大蒜苗與菜頭，並大喊「凍蒜」。（陳育賢攝）
無黨籍新竹市長候選人謝文進把握最後21天的時間，3日到大果菜市場掃街拜票。（陳育賢攝）

選舉進入最後1個月的第1個周末，無黨籍新竹市長候選人謝文進把握最後21天的時間，今天在蔬菜公會理事長陳聰明、青果公會理事長施德勝、北區市議員候選人鄭宗銘與支持者陪同下，到大果菜市場掃街拜票，受到攤商與民眾熱烈歡迎，凍蒜聲此起彼落。

今天一大早許多攤商得知謝文進團隊來到果菜市場拜票，不但贈送凍「蒜」、好彩頭等，甚至還放環保鞭炮，場面相當熱絡。

謝文進則是一一向攤商、民眾握手懇請支持，許多民眾看到市長候選人謝文進親自拜票，都爭相搶先與未來的市長合照。

除了在果菜市場拜票，謝文進今天也分別在上、下午於大鵬新城以及士林里，各辦1場問政說明會。

此外，謝文進今天也推出了宣傳短片「科技人篇」，並請市民自己兩分鐘的時間，看自己未來的希望在哪裡，謝文進說，過去兩次我們新竹市民都給民進黨機會，希望能夠為台灣、為新竹帶來希望跟改變。

但是，這4年來，民進黨蔡英文政府倒行逆施的表現，民主倒退、經濟退步、油電雙漲、民生物價飆漲、人民荷包縮水、薪資倒退、勞權倒退，無薪假再起，證明我們做錯選擇了。

(中時 )

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