夢時代週年慶開跑　兩大主角哆啦A夢、法比歐神降臨

夢時代週年慶開跑　兩大主角哆啦A夢、法比歐神降臨
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中時電子報
綜合報導

週年慶是百貨公司最重要的節慶，隨著各家競爭越來越白熱化，價格、優惠己不再是決勝關鍵，贈品、主題、活動更是逐漸受到重視。因此，這次夢時代週年慶特別邀請到兩大主角，分別是哆啦A夢以及帥氣男神-法比歐，為的是要讓消費者感受到夢時代週年慶的滿滿誠意！

夢時代週年慶開跑　兩大主角哆啦A夢、法比歐神降臨。

而這次加贈的贈品最讓女生們無法抗拒，就是夢時代這次獨家推出的『哆啦A夢與他的秘密道具』系列，只要在活動期間兩館消費500元並加價指定金額，就可獲得『好朋友透明自動傘』、『未來道具休閒椅』、『神奇極細保溫瓶』等系列來店禮。其中，最受歡迎的『不思議的絨絨大毯』只要消費3,000元並加扣會員點數10點，即可馬上帶回家！

夢時代週年慶開跑　兩大主角哆啦A夢、法比歐神降臨。

除此之外，這次的夢時代超級周年慶還不只這樣，兩館消費累積滿5,000元送500，首七日(11/1-11/7)滿6,000元再加贈100元、化妝品消費累積2,000元送200，首四日(11/1-11/4)滿7,000元再加贈200元，還有超強抽獎活動等你試手氣。準備好11月要在夢時代週年慶瘋狂血拚了嗎？趕緊來把握這些獨家優惠！

(中時電子報)

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