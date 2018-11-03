高雄》80歲阿嬤聲嘶力竭痛罵民進黨 網友擔心：別氣到中風!

2018年11月03日 15:44 中時電子報 邱文秀

阿嬤大吼，你們這些民進黨的電台，說什麼都是從鼻孔出來，你們沒有良心，你們沒有天良!我是有國際觀的，為什麼高雄我以前出去是比大拇指，到陳水扁在做，連小拇指都沒有得比!(Youtube截圖)

【完整版】高雄人翻轉過好日子 高雄代天宮龍捲風大開講！2018.11.02《新聞龍捲風》(阿嬤約56分30秒開始)

中天《新聞龍捲風》昨日開拔到高雄戶外開講，現場訪問超多在地市民心情，一眾思念北漂、外漂的媽媽一個接一個掉眼淚訴說心情，讓看直播的網友忍不住跟著流淚說「這集也放太多洋蔥了吧!」其中有個80歲的阿嬤與眾不同，幾乎用盡全力聲嘶力竭的痛罵民進黨騙人，痛罵地下電台沒良心，讓她「揪不甘願」，阿嬤氣成那樣讓網友也擔心她的身體說「別氣到中風!」

中天《新聞龍捲風》昨日開拔到高雄戶外開講，現場訪問許多在地高雄市民，一位快80歲的阿嬤畫風特別不同，她一抓起麥克風就聲嘶力竭先痛罵前市長「謝長廷那個騙子」說要讓他們喝好水，差點被他的水毒死。

阿嬤說「我們不要再被騙了!」，高雄不可以有這種想法，認為韓國瑜是台北人，不是高雄人。謝長廷是高雄人嗎?陳菊是宜蘭女人，會做事情最重要!前市長一些土地給我們賣光，丟了一大堆負債。阿嬤大吼「挖揪不甘願啦!我揪不甘願啦!他們講話都從鼻孔出來，都不是從嘴巴出來。沒天良啦!他們沒天良啦!」

阿嬤說「我們要換一個好人，換一個有良心的人執政，丟恩丟!!!!」現場也大喊「丟~」阿嬤大喊「希望大家站出來!站出來!我只有這個心願。」她說，我已經要80歲了，我從日據時代到現在，那時候是沒東西可吃，過年連一套新衣服都沒有，破爛爛穿過年!有國民黨的十大建設，讓我們吃到肚子飽飽，我們不感恩，接下來被民進黨騙到，騙到暈頭轉向，挖揪不甘願，不甘願就是不甘願!

阿嬤大吼，你們這些民進黨的電台，說什麼都是從鼻孔出來，你們沒有良心，你們沒有天良!我是有國際觀的，為什麼高雄我以前出去是比大拇指，到陳水扁在做，連小拇指都沒有得比!阿媽哭喊，搞得我們全省子孫連土地都沒有，所以我揪不甘願!

PTT網友看到這段直播留言「這阿嬤超級氣」、「小心血壓啊~~~~」、「阿嬤別氣到中風」、「一回來看到一個超生氣的」、「阿嬤冷靜冷靜 _(:з」∠)_」、「阿罵怨氣很重 XDDD」、「嗯咁啦（深呼吸 咳咳咳」、「阿嬤別激動啊 旁邊氧氣鋼瓶先準備X」、「阿嬤氣翻了！！！」

(中時電子報)