高雄》80歲阿嬤聲嘶力竭痛罵民進黨 網友擔心：別氣到中風!

有個80歲的阿嬤畫風不同，她幾乎用盡全力聲嘶力竭的痛罵民進黨騙人，痛罵地下電台沒良心，讓她「揪不甘願」，阿嬤氣成那樣讓網友也擔心她的身體說「別氣到中風!」(Youtube截圖)

友善列印
中時電子報
阿嬤大吼，你們這些民進黨的電台，說什麼都是從鼻孔出來，你們沒有良心，你們沒有天良!我是有國際觀的，為什麼高雄我以前出去是比大拇指，到陳水扁在做，連小拇指都沒有得比!(Youtube截圖)
【完整版】高雄人翻轉過好日子　高雄代天宮龍捲風大開講！2018.11.02《新聞龍捲風》(阿嬤約56分30秒開始)

中天《新聞龍捲風》昨日開拔到高雄戶外開講，現場訪問超多在地市民心情，一眾思念北漂、外漂的媽媽一個接一個掉眼淚訴說心情，讓看直播的網友忍不住跟著流淚說「這集也放太多洋蔥了吧!」其中有個80歲的阿嬤與眾不同，幾乎用盡全力聲嘶力竭的痛罵民進黨騙人，痛罵地下電台沒良心，讓她「揪不甘願」，阿嬤氣成那樣讓網友也擔心她的身體說「別氣到中風!」

中天《新聞龍捲風》昨日開拔到高雄戶外開講，現場訪問許多在地高雄市民，一位快80歲的阿嬤畫風特別不同，她一抓起麥克風就聲嘶力竭先痛罵前市長「謝長廷那個騙子」說要讓他們喝好水，差點被他的水毒死。

阿嬤說「我們不要再被騙了!」，高雄不可以有這種想法，認為韓國瑜是台北人，不是高雄人。謝長廷是高雄人嗎?陳菊是宜蘭女人，會做事情最重要!前市長一些土地給我們賣光，丟了一大堆負債。阿嬤大吼「挖揪不甘願啦!我揪不甘願啦!他們講話都從鼻孔出來，都不是從嘴巴出來。沒天良啦!他們沒天良啦!」

阿嬤說「我們要換一個好人，換一個有良心的人執政，丟恩丟!!!!」現場也大喊「丟~」阿嬤大喊「希望大家站出來!站出來!我只有這個心願。」她說，我已經要80歲了，我從日據時代到現在，那時候是沒東西可吃，過年連一套新衣服都沒有，破爛爛穿過年!有國民黨的十大建設，讓我們吃到肚子飽飽，我們不感恩，接下來被民進黨騙到，騙到暈頭轉向，挖揪不甘願，不甘願就是不甘願!

阿嬤大吼，你們這些民進黨的電台，說什麼都是從鼻孔出來，你們沒有良心，你們沒有天良!我是有國際觀的，為什麼高雄我以前出去是比大拇指，到陳水扁在做，連小拇指都沒有得比!阿媽哭喊，搞得我們全省子孫連土地都沒有，所以我揪不甘願!

PTT網友看到這段直播留言「這阿嬤超級氣」、「小心血壓啊~~~~」、「阿嬤別氣到中風」、「一回來看到一個超生氣的」、「阿嬤冷靜冷靜 _(:з」∠)_」、「阿罵怨氣很重 XDDD」、「嗯咁啦（深呼吸 咳咳咳」、「阿嬤別激動啊 旁邊氧氣鋼瓶先準備X」、「阿嬤氣翻了！！！」

(中時電子報)

新竹》選前最後3個周末 新竹市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。