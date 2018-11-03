台中花博開幕晚會1630車輛管制 秋紅谷、洲際免費接駁

2018年11月03日 15:57 中時 陳世宗

台中市政府交通局進行2階段車輛管制，並規劃多處停車場！（陳世宗翻攝）

2018台中花博3日盛大開幕，開幕大型晚會傍晚將在水湳智慧城（西屯區凱旋路、凱旋七路扇形空地）舉行。為使交通順暢，台中市政府交通局進行2階段車輛管制，並規劃多處停車場；下午4時30分前可自行開車或騎車前往，之後開始管制，可在秋紅谷及洲際棒球場搭乘免費接駁車，每10分鐘一班車，歡迎踴躍共襄盛舉。

交通局長王義川表示，開幕晚會當日實施兩階段交通管制，管制方式、路段及時間：

【第一階段管制】

1.管制時間： 107年11月3日12時至16時30分。

2.管制對象：除貴賓（含遊覽車）、公務車及復康巴士外，其餘車輛禁止通行。

3.管制路段：凱旋路（敦化路-凱旋三街）、中科路（敦化路-凱旋三街）、敦化路（凱旋路-中科路）、凱旋三街（凱旋路-中科路）。

4.區域內道路禁止通行，管制區外圍之中科路、敦化路、凱旋三街可通行。

【第二階段管制】

1.管制時間：107年11月3日16時30分至22時。

2.管制對象：除貴賓（含遊覽車）、公務車及復康巴士外，其餘車輛禁止通行。

3.管制路段：凱旋路（黎明路-河南路）、僑大路（僑大七街-凱旋路）、經貿五路（僑大七街-啟航路）、敦化路（凱旋路-啟航路）、大鵬路（逢大路-中科路）、凱旋一街（逢大路-中科路）。

4.機車及自行車可進入至凱旋一街停放。

【晚會停車場及接駁車資訊】

1. 晚會停車場計有八處，共計提供汽車5208席、機車5356席、自行車100席。

2. 接駁車資訊：

(1)接駁車時段：16時00分至20時00分。每10分鐘一班坐滿即發，末班回程車最晚22時於會場上下客區發車。

(2)接駁車地點：於秋紅谷及洲際棒球場搭乘免費接駁車。

台中市警察局交通警察大隊長郭士傑呼籲，為節省時間並維護道路順暢，建議民眾在開幕晚會當日16時30分前進場，16時30分後請將汽機車停放外圍停車場，搭乘接駁車前往晚會現場。

(中時 )