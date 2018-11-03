藍潔瑛遭2影壇大哥強暴 痛罵「喝醉怎會開人房門」

藍潔瑛過去受訪吐露遭強暴悲慘往事。（圖／翻攝自新浪娛樂秒拍）

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中時電子報

55歲香港女星藍潔瑛今(3日)被警方發現在家中死亡多時，令人不勝唏噓，過去她演出多部經典作品，卻突然淡出演藝圈，5年前她接受港媒專訪，吐露因先後被兩位影壇大哥強暴，其中一位自稱喝醉，卻拿鑰匙開了藍潔瑛的房門，回憶這段，藍潔瑛生氣痛罵：「喝多了酒，是個藉口，酒喝多了是不是會想去睡覺，怎會去找鎖匙去開人家房門做這種事！」

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2013年香港《壹週刊》報導藍潔瑛分享過去感情及遭遇強暴事件，影片開頭藍潔瑛先指著自己左手腕上的傷疤，自稱多次輕生，說自己曾和兩個男人發生關係，「第一次是強姦的，第二個是我第一個喜歡的男孩子」。

影片中藍潔瑛承認遭2影壇大哥強暴，其中一名當時邀她去新加坡探班，她想有機票去玩玩也好，怎知當晚該人趁酒意開了她的房門，兩人便發生關係，有聲音問藍潔瑛為何不報警？她稱怕麻煩不想把事情弄大，但自己第二天就去看了醫生，還被問為何要吃事後避孕藥。

藍潔瑛更說，對方強暴她後沒向她道歉，推託自己喝多了才發生這種事，藍潔瑛越說越激動，氣說一般人喝醉應該只會想睡覺，怎麼還有能力找鑰匙開別人房門，罵該名大哥找藉口，但未吐露對方身分，當時一度引發外界熱議。

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(中時電子報)

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