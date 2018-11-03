王水衷捐贈文物1130件 看見「古早人」生活日常

金門旅台鄉親王水衷今（3）日捐贈1130件銀器、金工器物與織品給縣文化局。（李金生攝）

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典雅的銀製器物，展現早期的工藝之美。（李金生攝）
王水衷捐贈的文物，可以觀察到歷史進程中的工藝技術與材質變化。（李金生攝）
跨越清代迄民國初期以來的文物，讓人一窺先民的生活日常，在穿越時空走廊之間，大發思古幽情。（李金生攝）
作工繁複精緻，喜氣洋洋的鳳冠，讓人看見古文物的精采。（李金生攝）
「仙洲銀影 吉慶生輝─王水衷先生捐贈銀飾等文物特展」今天隆重開幕。（李金生攝）
陳福海縣長致贈王水衷感謝狀。（李金生攝）
「仙洲銀影 吉慶生輝─王水衷先生捐贈銀飾等文物特展」讓人一窺先民的生活日常，在穿越時空走廊之間，大發思古幽情。（李金生攝）

〈中華文物學會〉理事長，金門旅台鄉親王水衷今（3）日捐贈1130件銀器、金工器物與織品給縣文化局，跨越清代迄民國初期以來的文物，讓人一窺先民的生活日常，在穿越時空走廊之間，大發思古幽情。

陳福海縣長推崇王水衷年輕時赴台打拚，在文物藝術品收藏領域勤懇耕耘，成為知名的收藏家、鑑賞家，在事業成功後無私回饋社會，此次捐贈與故鄉早期生活息息相關的珍貴銀飾、織品文物千餘件，豐富金門縣文化局的館藏，展現他熱愛家鄉的人文情懷。

王水衷也表示，這批文物的年代從清朝以迄現代，使用對象涵蓋男女老少各個階層，從中可以觀察到歷史進程中的工藝技術與材質變化，期待它們能擴大社會大眾對先民歷史文化的認識，也激發對鄉土文化與藝術的熱情。

老家在金寧鄉后盤山的王水衷，2011年曾捐贈國家圖書館大批王國璠藏書，獲「詩心史識、俠骨柔情」的讚譽；他在擔任台北市金門同鄉會理事長與金門鄉訊聯誼會會長期間，熱心服務旅台鄉親，並捐贈書籍和獎助學金嘉惠家鄉子弟。2017年並曾捐贈182萬元作為威濟廟重建基金，近年致力兩岸文化交流，也曾榮獲兩岸和平勳章。

(中時 )

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