美中爭霸秘辛：美如何用3艘核潛艦警告中國

2018年11月03日 15:58 中時電子報 盧伯華

美國海軍佛羅里達號核導彈潛艦2010年6月28日在印度洋要衝迪亞戈加西亞島靠港展示武力。（圖／美國海軍）

核子武器極少使用，核子強權之間也很難相互開戰，但這並不意味著它們不會用核武威脅對方。運用核武威脅或用小規模衝突進行表態，已經是二次大戰以後常見的大國衝突模式。蘭德公司的分析師引述美軍一項鮮為人知的秘辛指出，數年之前的2010年，美國曾命令3艘彈道飛彈核潛艇同時在西太平與印度洋浮出水面，做為對中國的警告，以表達對中國在東海進行導彈試射的不滿。

據《國家利益》(National Interest)網站引述著名國防智庫蘭德公司分析師福瑞斯特．摩根(Forrest Morgan)的話說，軍事姿態是所謂「危機穩定性」(crisis stability)的組成部分。換句話說，就是「組建並展示武力，可以讓國家在面臨對抗時不必退讓，還能避免戰爭。」

《國家利益》的文章說，摩根在2013年對美國空軍的一項研究中寫道，遠程重型轟炸機是極具危機穩定性的武力。轟炸機戰力強大、機動性高，還有充足的可見度，非常適合做為發出軍事信號的工具。反過來說，美國海軍的潛射巡航導彈(SLCM)對危機穩定性的作用較小，有時甚至適得其反，因為核潛艇在大部份時候都是隱藏在水下。

摩根指出，潛射巡航導彈容易增強危機的不穩定性，對手可能會因為隱藏在身邊的核導彈潛艇而高度焦慮。但有時情況也會有例外，譬如在2010年一次美中關係的危機當中，美國海軍俄亥俄級核導彈潛艇卻在實際上發揮了穩定危機的作用。而此一鮮為人知的秘辛，至今仍極少被軍事戰略研究或歷史文獻引用。

文章表示，事件發生於2010年7月，有3艘核導彈潛艇幾乎同時在西太平洋和印度洋海域浮出水面，據稱這是要凸顯美國對中國在東海的導彈試射表達高度不滿。

大規模的導彈試射是高度挑釁並能破壞穩定的作為，美國的用意在以適當的方式與武力數量對中國展示美國的軍事力量。就此而言，核導彈潛艇是個不錯的選擇，這個動作就像華盛頓對北京說：「當然啦！你的導彈可能讓我們很驚訝。但是請你也記得我們也有很多導彈，而且它們離你不遠。」

當時《南華早報》曾報導此一事件：

「浮出水面現身的美國核導彈潛艇包括在韓國釜山的密西根號(USS Michigan)，在菲律賓蘇比克灣(Subic Bay)的俄亥俄號(USS Ohio )，和在印度洋戰略要衝迪亞戈加西亞島(Diego Garcia)的佛羅里達號(USS Florida)，這不僅顯體現美軍在東亞地區的潛艇活動升高，而且它們都不是空手而來。」

這3艘潛艇當時共攜帶了462枚戰斧(Tomahawk)巡航導彈，如果用美國在東亞的核心武力──在日本巡弋的第7艦隊──所擁有的巡航導彈來計算，3艘核導彈潛艇讓美國在東亞的巡航導彈總數暴增6成以上。

文章最後引述一位與中美軍方關係密切的資深軍事專家的話說，「從任何角度來說，460多枚戰斧巡航導彈都是可怕的巨大火力。這再次顯示，美國不僅決心要保持在亞洲的軍事主導地位，而且正在付諸行動。這是給北京的訊息，同時也讓其他國家明白美國的態度，無論你是美國的盟友或只想保持中立。」

(中時電子報)