《冰封：時空行者》口碑失利 片方歸咎甄子丹

2018年11月03日 16:18 旺報 廖慧娟

電影公司發文指責甄子丹強勢干預電影拍攝，導致《冰封：時空行者》口碑差。（取自新浪微博＠電影冰封時空行者）

甄子丹、王寶強主演的動作電影《冰封俠：時空行者》11月2日剛在大陸上映，截至目前，票房約1600萬元人民幣，且負面評價多，豆瓣網1星評論屢見不鮮。

今天（3日）下午，該片官方微博發表文章《官撕：冰封俠的背後》，以影片出品方中盟世紀（北京）傳媒有限公司的身分，實名指責造成該片口碑慘澹的原因，全都要歸咎男主角甄子丹，稱該片拍攝過程中，甄子丹在片場「唯我獨尊」，擅自改台詞改妝化，出爾反爾，干涉導演組工作，刪除其他演員戲份，以「罷演」威脅劇組等。

文中歷數甄子丹的種種堅持：「按照劇本設定，兄弟三人在穿越至明朝後，均為長髮造型，甄子丹以不滿意古裝造型為由堅持不帶假髮頭套，並堅稱帶假髮頭套影響發揮，堅持以現代短髮造型拍攝。」

文中直指：：「從拍攝到後期再到完成，電影《冰封俠：時空行者》已然是一部完全甄子丹作品，我們的一再妥協與退讓，皆因寄希望于甄子丹先生能夠如對製作的完全掌控一般，全程參與並傾力配合宣傳。然而，電影定檔後，甄子丹先生的態度卻180°轉變，以各種理由拖延參與宣傳的計畫與日程、否認參與電影的製作、在公開場合發表『電影上映我就死定了』的言論、在媒體採訪中撇清與電影的關係……」

文章最後也對甄子丹控訴：「試問，甄子丹先生視契約精神何在？視他人利益何在？視職業道德職何在！」

(旺報 )