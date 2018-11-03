《冰封：時空行者》口碑失利 片方歸咎甄子丹

《冰封：時空行者》上映口碑失利。（取自新浪微博＠新浪電影）

友善列印
旺報
電影公司發文指責甄子丹強勢干預電影拍攝，導致《冰封：時空行者》口碑差。（取自新浪微博＠電影冰封時空行者）

甄子丹、王寶強主演的動作電影《冰封俠：時空行者》11月2日剛在大陸上映，截至目前，票房約1600萬元人民幣，且負面評價多，豆瓣網1星評論屢見不鮮。

今天（3日）下午，該片官方微博發表文章《官撕：冰封俠的背後》，以影片出品方中盟世紀（北京）傳媒有限公司的身分，實名指責造成該片口碑慘澹的原因，全都要歸咎男主角甄子丹，稱該片拍攝過程中，甄子丹在片場「唯我獨尊」，擅自改台詞改妝化，出爾反爾，干涉導演組工作，刪除其他演員戲份，以「罷演」威脅劇組等。

文中歷數甄子丹的種種堅持：「按照劇本設定，兄弟三人在穿越至明朝後，均為長髮造型，甄子丹以不滿意古裝造型為由堅持不帶假髮頭套，並堅稱帶假髮頭套影響發揮，堅持以現代短髮造型拍攝。」

文中直指：：「從拍攝到後期再到完成，電影《冰封俠：時空行者》已然是一部完全甄子丹作品，我們的一再妥協與退讓，皆因寄希望于甄子丹先生能夠如對製作的完全掌控一般，全程參與並傾力配合宣傳。然而，電影定檔後，甄子丹先生的態度卻180°轉變，以各種理由拖延參與宣傳的計畫與日程、否認參與電影的製作、在公開場合發表『電影上映我就死定了』的言論、在媒體採訪中撇清與電影的關係……」

文章最後也對甄子丹控訴：「試問，甄子丹先生視契約精神何在？視他人利益何在？視職業道德職何在！」

(旺報 )

藍潔瑛遭2影壇大哥強暴 痛罵「喝… 撇差7歲姊弟戀 男星情話撩秦嵐「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。