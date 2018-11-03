文山區造勢活動 馬吳朱郝為丁守中站台

2018年11月03日 16:33 中時 季節

3日丁守中在文山區舉辦造勢活動，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、前台北市長郝龍斌均到場為丁守中站台，主持人宣布現場有3千人。

郝龍斌指出 ，低底盤公車就是他當市長時，丁守中協助引進台北市的，現在悠遊卡變成小現金卡用的很方便，這是他當市長任內的，而當初就是靠丁守中在立法院推動修法，才去除原本法律上的障礙得以推行。

丁守中說要講作秀、搞怪、搞笑他絕對輸給柯文哲，但他可以搞定很多事情。如今台北有9成公車都是低底盤公車，讓大家上車更方便。他當初在立院提案騎機車強制戴安全帽，一年救回一千多條人命。柯文哲任內

馬英九說民進黨這兩年讓人民失望透頂，這兩周國民黨氣勢大幅提升，但大家仍要戒慎恐懼全力以赴，將過去兩年受到的委屈在這次選舉討回來。

吳敦義痛批民進黨執政表現糟糕，馬英九任內兩岸和平，觀光客和免簽國大增，但民進黨執政，年改使退休軍公教消費降低，使大家都窮。我們要拚經濟，不要鬥爭清算，2018一定要先多贏幾個縣市，不然士氣起不來，請大家支持丁守中，守中，守衛中華民國、守護中國國民黨、守護中道。

朱立倫說守中就是做人中肯，丁守中人如其名。而民進黨拚政治不拚經濟，這兩天更誇張了，臉書批評總統會被國安局監控，電視節目不能隨便到高雄罵民進黨，會被拒播，馬英九當總統時會這樣做嗎？請大家集中選票讓丁守中當選，展現決心。

除了外丁守中造勢外，現場大安文山區的國民黨籍台北市議員候選人也到場上台請託。

(中時 )