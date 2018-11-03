國民黨新竹市黨部3日成立許明財青年後援會

2018年11月03日 16:32 中時 陳育賢

國民黨新竹市黨部於3日結合青工、卓越及植福等各民間青年團體，在關帝廟廣場成立「許明財青年後援會」，黨部主委呂學樟表示，國民黨員應嚴守分際，如有替「非黨提名」候選人站台助講，黨部將以嚴明黨紀，依照考紀法規辦理。

呂學樟說，選擇在武聖關公廟前集結成立青年軍，有其特殊的文化傳承與生命教育等意義，特別是在當前選務階段，選舉一時，作人一世，人在做，天在看，期盼青年朋友們未來都有1段美好的人生與回憶。

而心口合一之謂忠，行符事宜之謂義，選情進入參選爆炸決戰緊繃之際，常為黨員帶來一些困擾，立身處世人情親情難免，忠孝經常難以兩全，武聖關公也有落難而暫時投身曹操時，但「人在曹營心在漢」，最後回歸劉關張三結義陣營，終不違背其「忠義」氣節。

呂學樟強調，國民黨黨員應嚴守分際，如有黨員投身選舉成為黨提名候選人，全體黨員即應無條件與予全力協助與支持。如有參選者係「非黨提名」親朋好友，人情世故難免，可到場致意後隨即離去，避免有站台助講等情事發生，黨部嚴明黨紀，一切依照考紀法規辦理。

此外，黨部今天也結合青年、婦女、客家、勞工及公教軍警消暨退休人員等各民間團體，在市黨部前廣場舉辦「好物市集」活動，體現孫中山先生革命精神，募集籌措黨務經費，希望藉由「好物市集」這個生聚教訓的活動，讓大家一起來相互勉勵，「莫散了團體，休灰了志氣」。

許明財則除了感謝市黨部發起這項活動外，也向市民朋友致意，希望大家支持，因為，新竹市的年輕人縱無南部縣市的北漂青年問題，但青年是國家的希望，青年的活力與就業、創業的貢獻，關係著台灣的經濟繁榮與否。而目前只有許明財提出幫助青年創業的政策，大家支持他，就是支持自己的子弟。

許明財並表示，黨部在關帝廟前舉辦許明財青年後援會，主委也對著關聖帝君鄭重宣示，競選活動若是有黨員同志公然幫非國民黨同志站台或助選必定蒐集相關證據，並依規定祭以黨紀處份開除。此次3合1選舉，許明財是中國國民黨唯一提名的候選人，政黨政治所有的同志應該全力力挺支持許明財。

許明財同時指出，竹科是舉世聞名的科技重鎮，而新竹市是年輕人最多的城市，充滿著青春活力。不過，擁有這麼多的活力新血，是台灣年輕出色的菁英，也是未來驅動台灣經濟的最佳原動力、最有力的經濟引擎。

但現今的民進黨政府又為他們做了什麼？根據過去5年市長的行政經驗，還有任內從事國際間的城市交流心得，為了幫助青年實踐夢想，引領他們走向世界舞臺，因而提出了「青年創業出海口計畫」。

這項計畫的交流目標，鎖定目前發展完成並吸引世界眼光的對岸深圳、蘇州、上海、天津等地，還有東南亞的新加坡、曼谷等青創重要城市，由於現今執政的民進黨自絕於中國大陸，因此，只有許明財做得到。

許明財表示，這項計畫已經邀請過去經營、整合悠遊卡成功經驗的國民黨前中常委連勝文，還有曾任多家科技公司董事長、受到科技人重視的前市長童勝男，以及擁有80多項科技專利的清大學材料所教授周卓煇等人背書。

(中時 )