彰化》魏明谷選情緊繃？蔡英文第9次輔選說穩穩的

2018年11月03日 16:34 中時 吳敏菁

蔡英文總統3日下午在彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富陪同下到關帝廟上香。（吳敏菁攝）

蔡英文總統3日下午在彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富陪同下，致贈《義烈昭垂》匾額。（吳敏菁攝）

彰化百里侯爭霸藍、綠選情緊繃，韓國瑜今天晚間將直攻溪州吳音寧故鄉為國民黨提名縣長候選人王惠美和議長謝典霖站台，今天下午蔡英文第9度來彰化替魏明谷輔選，直稱魏明谷是最認真、打拚的好縣長，表示這次是大家選縣長，也是「總統選縣長」，要提出總統的懇託，讓魏明谷連任。

彰邑關帝廟後殿去年大火付諸一炬，彰化市公所爭取縣府、中央經費落成，2日起重開廟門供信眾參拜，蔡英文總統3日下午在彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富陪同下前往視察，致贈《義烈昭垂》匾額。

魏明谷說，總統是福星，今年20多個颱風，沒半個吹到台灣來，帶來國泰民安，這次參拜關聖帝君，相信有求必應，建設台灣，讓台灣越來越進步。

蔡英文總統稱許邱建富非常有效率和執行力，讓5年才能修復的關帝廟在短短1年8個月完成，創下全國最好紀錄，市長和縣長和都做得很好，來彰化真得很有面子。

蔡英文說這次來要特別請託，讓魏明谷在再做4年，指出2014年縣長選舉，沒人看好魏明谷，只有民進黨，當時當黨主席來彰化輔選30幾次，就是要向大家介紹好的人選，2016中央執政和縣府緊密合作，彰化縣市有很大改變，邱建富表示，彰化市已經補助快700億，以前不到5000萬，「差很多啦」。

蔡英文說，彰化是台灣最有歷史、曾經最繁華，彰化縣市的需求，中央都優先給，將來捷運要延伸到彰化市，輕軌也要從彰化市到和美、鹿港，讓來去彰化、四處走動都很方便，交通做好，產業也會帶動起來，這是很花錢的事情，但政府有決心，要打下百年建設，地方就有發展機會。

蔡英文指出，很多國民黨立委反對，說前瞻基礎建設計畫，軌道基礎建設不需要，但這幾年來台灣建設碰到一個瓶頸，是因為基礎建設不足，8年8000億把台灣基礎建設做好，具體實現就是捷運到彰化，輕軌到和美、鹿港，是彰化走向重新再生的第一步，交通解決了就是產業，彰化有最好的風場，外海大規模投資上兆，將來還會有綠領新貴。並表示，只有和中央能夠緊密配合縣長，建設才會加速。

面對媒體詢問對彰化選情的看法，蔡英文淡定的說「穩穩的」。

(中時 )