啟明國小人龍搬書 校慶更添書香氣息

苗栗通霄啟明國小圖書室啟用，師生與社區都高度期待。（陳慶居翻攝）

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學校與社區齊心合力以人龍搬書。（陳慶居翻攝）
校長趙文德（右起）與代理鎮長潘志明，加入搬書行列。（陳慶居翻攝）

苗栗通霄鎮啟明國小長期推動閱讀與英語教育，去年度爭取教育部社區共讀站計畫，獲得250萬補助，整體工程在上月底完成驗收，校方3日配合79周年校慶運動會，與社區民眾一起用人龍的方式，將書本由原來的圖書室搬到新的共讀站。

家長會長洪靖維指出，「人龍搬書」取名為「啟明傳愛、書香傳家」，正希望透過親子的共同參與，帶領小朋友親近書本、熱愛知識，進而達到終身學習目的。

代理鎮長潘志明和校長趙文德等位地方人士也加入搬書行列，另有120位小朋友和近百位社區民眾參與。潘志明表示，社區共讀站設置的目的，希望讓小朋友有優質的閱讀環境，也希望共讀站能夠為社區利用，社區民眾可在共讀站內進行開會、閱讀，帶動終身學習風氣。

社區發展協會陳長流理事長表示，學校的校慶就是社區的大事，人龍搬書活動，自然要發動內島里社區發展協會共襄盛舉，為新的圖書室盡心力。

校長趙文德表示，白沙屯拱天宮贊助所有參與者的午餐，通霄鎮公所贊助一系列的說故事活動，讓學生學習更親近書、愛閱讀、享受閱讀，也因大家齊心合力才能圓滿成功。小朋友陳湘蓉說，人龍搬書感覺很特別，搬完感到格外開心，也期待使用新圖書室。

(中時 )

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