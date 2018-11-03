台南市寶可夢快閃活動第3天 市區景點出現抓寶人潮

香港朋友為了抓寶搭機飛來台南。（程炳璋攝）

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香港李姓民眾為了抓寶第一次到台南玩。（程炳璋攝）
南區藍晒圖文創園區3日出現抓寶人潮。（程炳璋攝）

台南市觀旅局與網路遊戲公司合辦的寶可夢活動進入第3天，除了主場地奇美博物館擠爆外，被設定為「遊戲道館」的市區景點3日上午有團體戰大挑戰新活動，與主場地不同，可藉打「團體戰」獲稀有寶物。各景點都出現抓寶好手，甚至有海外玩家為了抓寶，首次造訪台南。

台南市觀旅局預計寶可夢快閃5天活動可為台南賺進5億商機，活動進入第3天，玩家除了在每天上午10時30分至下午4時30分都可找到稀有、異色寶物。遊戲道館的「團體戰大挑戰」活動上午11時至下午2時在各景點開放登場，吸引進階玩家上門。

適逢周末假日，主場地奇美博物館早已擠爆抓寶人潮，但因沒有道館，也沒有頭目戰，被歸類為初階玩家的抓寶聚集地，陸續有高手分散到其他30個景點參加團體戰，目標是抓到稀有寶物異色耿鬼。

主辦單位也希望奇美博物館人潮壓力紓解，遊戲進行順暢，民眾抓到稀有寶物「異色伊布」的機會增加。

不少民眾搭上這波快閃熱潮，從各縣市到台南抓稀有寶物，市區孔廟、海安路藝術街道、武廟與藍晒圖文創園區等景點都湧現抓寶高手。

這股寶可夢熱潮不只燒到台灣各地，還吸引海外的粉絲，不少外國人來跨海抓寶，為台南市賺進觀光財，5位香港朋友就從網路得知消息，為了蒐集台灣專屬的稀有寶可夢，2日搭機飛來台灣3天，這兩天已走遍10個有寶可夢出沒的景點，其中在香港從事服務業的李姓民眾表示，自己為了抓寶第1次造訪台南，已收齊7種寶物，開心的滿載而歸。

(中時 )

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