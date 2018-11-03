日月潭紅茶評鑑頒獎 向山草地野餐品茗樂悠遊

2018年11月03日 17:34 中時 沈揮勝

日月潭紅茶評鑑今年最大贏家是魚池鄉「莊記茶業」，該家族在4個組的評鑑賽中囊括3組特等獎（冠軍）。（沈揮勝攝）

「莊記茶業」家族上台領獎。（沈揮勝攝）

「日月山莊」榮獲台灣山茶組特等獎。（沈揮勝攝）

野餐活動受歡迎。（沈揮勝攝）

現場還有樹石展。（沈揮勝攝）

農特產展售。（沈揮勝攝）

魚池鄉農會推廣優質紅茶。。（沈揮勝攝）

農會理事長劉啟行自行參賽，也獲獎肯定。（沈揮勝攝）

前鄉民代表會副主席劉楊淑堯榮獲頭等一，抱孫領獎。（沈揮勝攝）

立委蔡培慧家住向山附近，到場為獲獎人頒獎。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉重量級產業活動「日月潭紅茶文化季」，3日在日月潭向山行政暨遊客服務中心登場，兩天的活動中，以紅茶評鑑頒獎與「聽音樂撒野趣」草地野餐音樂會最受矚目，搭配揉茶體驗、樹石大展及農特產品的展示推廣，現場人氣強強滾！

紅茶文化季活動上午10點鐘由魚池鄉長陳錦倫主持開鑼，搭配日月潭紅茶評鑑主辦單位魚池鄉農會理事長劉啟行、總幹事王威文及常務監事陳炳韶，以及縣農會總幹事曾明瑞、日管處長洪維新、茶改場魚池分場黃正宗等來賓，為各組獲獎人頒獎或嘉勉。

受獎茶農或茶廠名單：台茶18號組特等獎莊勝益，頭等獎劉楊淑堯、董品宏（2件）、日月山莊、黃塗安、王登信、黃麗梅、莊念慈、尤惠珠、莊鎔璞、玉池茗茶莊、莊勝益、顏志寬、陳松宏、黃照君與顏伯峰；金質獎盧園紅茶、黃長貴等27件。

大葉種組特等獎董品宏，頭等獎莊鎔璞、黃茂松、黃慶泉、郭瀚元，金質獎莊世發等7件；台茶21號組特等獎莊鎔璞，頭等獎台茶香十八號有限公司（2件）、黃玉棠，金質獎朱慧雯、李坤庭等6件。

台灣山茶組特等獎日月山莊休閒農場有限公司，頭等獎台灣香日月潭紅茶廠有限公司（2件）、黃璽倫、許志鵬，金質獎石翔升、巫燕蕊、李國鎮（2件）與黃塗安。

由魚池鄉公所所策辦的日月潭紅茶文化季，去年首度推出草地野餐音樂會，今年網路報名甫上線即秒殺。本次野餐音樂會以魚池日月潭茗茶的喉韻特色融入音樂美食中，創造獨一無二的野餐氛圍，讓品茗愛好者在茶香滿溢的向山遊客中心閒適悠遊。

(中時 )