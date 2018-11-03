台中花博荷蘭館亮相 台荷締約邁向循環經濟

2018年11月03日 17:34 中時 楊孟立

台中「世界花卉博覽會」今天開幕，荷蘭駐台代表處打造全台第一棟循環建築「荷蘭國家館」，並號召產官學44個機構代表，簽署《循環，就是現在！》宣言，攜手邁向零廢棄物的循環經濟，這也是台荷史上針對循環經濟最大規模的合作。

荷蘭國家館位於台中后里森林園區的國際庭園區，結合台荷46個機構、個人，是此次台中花博唯一搭建兩層樓的非永久常設館。除了設備以租代買，營建過程也不破壞材料，確保建築物拆除後，所有建材都能重複使用；明年4月花博展覽落幕後，荷蘭館也將會是全世界第一棟即將拆除的循環建築。

副總統陳建仁致詞表示，台灣政府積極推動「5+2產業創新」計畫，其中循環經濟與綠能產業，都與荷蘭的永續發展政策有許多共通之處。荷蘭與台灣雖然無正式邦交，但雙方共同的理念與價值、關係相當密切；荷蘭館結合台荷產官學各界的智慧與心力，就是「台荷實質交流成果的最佳例證」。

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德表示，循環經濟最重要的精神就是合作，才能開拓新的商業模式和科技；而這次的計畫也見證了這樣的精神。

參與荷蘭館的阿梅爾市訂下目標要在2022年舉辦世界園藝博覽會（Floriade）前，達到零廢棄、能源自主。阿梅爾市市長維溫德本次也帶來了有史以來荷蘭訪臺最大的循環經濟訪問團，希望找到合作夥伴，一起把握先機，成為世界的領航者。

維溫德指出，荷蘭館證明循環經濟已經脫離紙上談兵，展示了未來的機會。阿梅爾市以「發展綠城」為主題舉辦2022年的Floriade，希望把展區建設成全次界最永續、最「綠」的城區；而這次來到台中參展，也希望把過程所學帶回荷蘭。

台中市長林佳龍表示，2016年為了促成花博更多的國際參與，飛到花卉大國荷蘭會見維溫德。兩人「一見如故」，除了同屬龍，也有共識要讓花博不只是一次性的展覽，而是透過花博，把永續、綠化、和人文留在城市。去年維溫德訪問台中，率領循環經濟的代表團，就農業、建築、和花博交流，更確定要朝零廢棄物的方向努力。

(中時 )