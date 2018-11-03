台中花博荷蘭館亮相 台荷締約邁向循環經濟

荷蘭駐台代表處打造全台首棟循環建築今天亮相，台荷簽署宣言，攜手打造循環經濟。（楊孟立攝）

友善列印
中時

台中「世界花卉博覽會」今天開幕，荷蘭駐台代表處打造全台第一棟循環建築「荷蘭國家館」，並號召產官學44個機構代表，簽署《循環，就是現在！》宣言，攜手邁向零廢棄物的循環經濟，這也是台荷史上針對循環經濟最大規模的合作。

荷蘭國家館位於台中后里森林園區的國際庭園區，結合台荷46個機構、個人，是此次台中花博唯一搭建兩層樓的非永久常設館。除了設備以租代買，營建過程也不破壞材料，確保建築物拆除後，所有建材都能重複使用；明年4月花博展覽落幕後，荷蘭館也將會是全世界第一棟即將拆除的循環建築。

副總統陳建仁致詞表示，台灣政府積極推動「5+2產業創新」計畫，其中循環經濟與綠能產業，都與荷蘭的永續發展政策有許多共通之處。荷蘭與台灣雖然無正式邦交，但雙方共同的理念與價值、關係相當密切；荷蘭館結合台荷產官學各界的智慧與心力，就是「台荷實質交流成果的最佳例證」。

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德表示，循環經濟最重要的精神就是合作，才能開拓新的商業模式和科技；而這次的計畫也見證了這樣的精神。

參與荷蘭館的阿梅爾市訂下目標要在2022年舉辦世界園藝博覽會（Floriade）前，達到零廢棄、能源自主。阿梅爾市市長維溫德本次也帶來了有史以來荷蘭訪臺最大的循環經濟訪問團，希望找到合作夥伴，一起把握先機，成為世界的領航者。

維溫德指出，荷蘭館證明循環經濟已經脫離紙上談兵，展示了未來的機會。阿梅爾市以「發展綠城」為主題舉辦2022年的Floriade，希望把展區建設成全次界最永續、最「綠」的城區；而這次來到台中參展，也希望把過程所學帶回荷蘭。

台中市長林佳龍表示，2016年為了促成花博更多的國際參與，飛到花卉大國荷蘭會見維溫德。兩人「一見如故」，除了同屬龍，也有共識要讓花博不只是一次性的展覽，而是透過花博，把永續、綠化、和人文留在城市。去年維溫德訪問台中，率領循環經濟的代表團，就農業、建築、和花博交流，更確定要朝零廢棄物的方向努力。

(中時 )

屏東原鄉紅藜啤酒 限量限地販售 中正市場打造親子烹飪體驗教室

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。