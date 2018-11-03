中正市場打造親子烹飪體驗教室

新竹市政府3日舉辦「小天才廚藝教學及迺菜市買菜競賽」，小朋友享受作料理的樂趣及體驗傳統市場民眾的日常及特色。（陳育賢攝）

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新竹市政府3日舉辦「小天才廚藝教學及迺菜市買菜競賽」，小朋友享受作料理的樂趣及體驗傳統市場民眾的日常及特色。（陳育賢攝）

為活化傳統市場，新竹市政府3日在中正市場舉辦菜市場有意思系列活動「小天才廚藝教學及迺菜市買菜競賽」，吸引許多爸爸媽媽帶著小朋友享受一同作料理的樂趣及體驗傳統市場的日常及特色。

產發處長吳甲天表示，這次活動別出心裁，安排人氣廚藝教學、小天才廚藝教學、估價王趣味估價、迺菜市買菜競賽及小學堂體驗市場等5大主題，這項活動將連續3個周六至18日，歡迎親子一同到中正市場感受新魅力。

吳甲天說，現在大賣場越來越多，許多市民朋友的消費習慣也改變了，但是，傳統市場有許多隱形的功能是無法被取代的，市場攤商的老闆與老闆娘透早起來那1聲問好，以及有溫度的服務態度，買單時少算幾個零頭、多幾根蔥，這些都是迺菜市仔才會有的日常，讓市場裡不只充滿濃濃的人情味，而且還有說不完的故事。

此次小天才廚藝教學及迺菜市買菜競賽，不論網路或現場報名隨即秒殺額滿，受到熱烈迴響，吸引近百名小朋友及家長共同參與的盛況，現場氣氛熱鬧溫馨。

另，小天才廚藝教學特別打造親子烹飪體驗教室，邀請到饅食光廚藝QQ老師教導「可愛Q彈造型饅頭」手作，小朋友與家長以麵粉、砂糖及酵母等材料，共同搓揉用愛作出的麵糰，盡情享受一邊DIY、一邊品嘗美味料理的樂趣，親子同樂畫面，溫馨動人。

吳甲天指出，菜市買菜競賽是發給參加的小朋友200元買菜金，邀請現場14家攤商與小朋友共同參與活動，分成中、高、低年級抽出指定菜單後至各攤位進行採買，限時15分鐘完成就有機會將蔬果鮮食肉品帶回家加菜。

產發處表示，11月3、4、10、11、17、18日為期3個周六、日於中正市場舉辦的菜市場有意思系列活動完全免費，4日有小天才廚藝教學體驗為濃香酥鬆鳳梨酥，還有估價王趣味估價，更多活動詳情請關注新竹市新鮮事，歡迎一起到中正市場作伙迺菜市場，體驗幸福平凡的日常生活。

(中時 )

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