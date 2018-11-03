5旬男闖龜山透天厝行竊 屋主剛好在家

2018年11月03日 17:15 中時 甘嘉雯

龜山警方逮捕沈姓男子，並找到犯案工具。（甘嘉雯翻攝）

新北市55歲沈姓男子1日在桃園市龜山區大華里附近工作，竟趁著中午休息時段潛入附近透天厝行竊，殊不知賴姓女屋主在四樓看電視，沈嫌撬開房門引起女屋主察看，竟發現房間有陌生人高喊「小偷」，遭沈嫌摀住嘴巴「稱只要錢不傷人」，隨後幫屋主推入廁所後逃逸，龜山警方成立專案小組偵辦。

專案小組調閱沿線監視器掌握沈嫌新北市住處，申請拘票沈嫌逮捕，起出作案手套、螺絲起子，沈嫌坦承犯行表示沒有偷到任何財物就被發現，全案依強盜罪嫌移送法辦。

警方調查，沈姓男子選定透天厝由車庫潛入逐層撬開房門企圖竊取現金，剛好四樓賴姓女屋主在四樓看電視，聽到樓下有異聲，下樓查看，竟發現閨房有陌生人，兩人四眼相望，女屋主立刻高喊小偷！小偷！並企圖逃上樓，被沈嫌抓住摀住嘴巴，女屋主表示無法呼吸，趁著沈嫌放開手之際，立刻逃上樓並與沈嫌發生拉扯造成女屋主多處擦傷仍被沈嫌抓住，將她推入廁所內後逃逸，女屋主等外面沒有聲音後才敢出來並向大華派出所報案。

所長楊焯竣成立專案小組沿著沈嫌逃逸方向，查出沈嫌身分並持拘票前往沈嫌新北市住處將其逮捕，並起出作案用手套及螺絲起子，警訊中沈嫌坦承工作的機會尋找作案目標，利用屋主的車庫門關一半縫隙侵入屋內，本想竊取現金，因為被屋主發現沒有偷成功，全案依強盜罪移送法辦。

(中時 )