蟹黃膏白正肥美 天香樓推正宗「陽澄湖大閘蟹」饗宴

2018年11月03日 17:34 中時 徐力剛

「蔥開大閘蟹煨麵」可同時品嘗軟嫩麵條與鮮美蟹肉。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

「大閘蟹炒年糕」彈牙年糕與蟹黃均勻混合，迸發全新滋味。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

秋季進入尾聲，今年因政府嚴格稽查陽澄湖大閘蟹，確保品質安全無虞，肥美的大閘蟹經過層層關卡檢疫後，甫進口台灣已獲饕客密切關注。

台北亞都麗緻大飯店天香樓，精選重5兩以上陽澄湖大閘蟹為食材，打造「天香澄湖秋蟹宴」，即日起至11月30日限期供應。亞都麗緻看準國人鍾愛陽澄湖大閘蟹好滋味，配合長年建構的大閘蟹供應鏈，引進肥美螃蟹供饕客食用，並提供「開蓋無膏黃」可包退包換保證。

特色餐點「花雕白灼澄湖大閘蟹」膏黃豐腴飽滿，佐以薑茶及使用紹興酒和花雕老酒勾兌的天香精釀品嘗，可謂滋味一絕，每套售價2100元+10%。好康再加碼，凡點選花雕白灼澄湖大閘蟹，即享「蝦蟹粉春捲」、「蟹粉小籠包」或「香酥螃蟹小餃兒」秋蟹點心3選1半價加購優惠。

主廚推薦料理「蔥開大閘蟹煨麵」，以帶有蔥油香氣的高湯為基底，放入整隻螃蟹入鍋燉煮，濃稠湯頭融入肥美蟹膏精華，軟嫩麵條與青蔥香氣在口中化開，搭配鮮美蟹肉品嘗別有一番滋味；另道上海名菜「大閘蟹炒年糕」，將爆香蟹粉與筍絲、包心白菜絲均勻攪拌，再加入年糕片、紹興酒雞湯，以小火慢煨至湯汁濃稠，Q彈帶勁年糕蘸佐豐美蟹黃享用，讓人愈吃愈涮嘴。

(中時 )