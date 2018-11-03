劉寶傑請辭《關鍵》真正原因？朱學恒淚回應

2018年11月03日 17:10 中時電子報 吳玫穎

PTT爆料文，意外釣出朱學恒親自打臉，落淚稱根本是要替他省雞排。(取自朱學恒臉書)

劉寶傑昨日驚傳因不滿主持《關鍵時刻》被電視台高層干預節目內容，揚言不幹了，由於劉寶傑始終沒有正式對外回應，到底事情真相為何，版本多多，有傳他其實是遭高層施壓，才被迫休假一個禮拜，不是他主動提休假。但不管如何，昨《中時電子報》也獨家掌握到消息，劉寶傑曾在同學群組報平安，「我沒事，剛好可以休假」，間接證實了被施壓一事。

現在更有PTT網友爆料寶傑離開《關鍵時刻》的最新原因，「朋友在東森工作，據他爆料劉寶傑想辭職確實是因為東森高層亂搞，主要是東森高層逼他天天討論韓國瑜，結果弄到一堆忠實觀眾不爽」。

該網友還指壓垮寶傑最後一根稻草，就是國民黨高雄市議員候選人邱于軒批海洋文化及流行音樂中心「進去最多只是借廁所」事件，「結果東森高層看到被批評成這樣，不是暫停討論韓國瑜，而是要寶傑自我檢討。」

不過這篇爆料文也意外釣出節目常客「宅神」朱學恒親自在臉書回應打臉爆料文，「為了省我的兩百份雞排，竟然可以使出這種移花接木，斗轉星移之計一定有高人高人高高人在助我，看來運勢是站在我這邊的！大家都知道我死活出不起雞排的錢，竟請水鏡八奇助我，真令人感動【淚】。」朱學恒關心高雄選情，曾宣稱若韓國瑜勝選就請200份雞排。

但有網友不服氣，以才上剛節目的民進黨高市議員陳政聞臉書PO文內容，來質疑朱學恒，「陳其邁和劉寶傑其實頗有交情，他前天代表陳其邁上節目，劉寶傑也非常關心老朋友的選情，高層絕不可能去施壓」，但朱學恒就回應：「建議這種芝麻綠豆大的小人物不要以為自己知道高層在幹嘛。」

而另一位近來常上節目的高雄市議員參選人陳清茂，臉書也被網友詢問關於《關鍵時刻》被施壓之事，但陳清茂就回應：「現在連我都沒辦法上電視了全部封鎖。」

(中時電子報)