18歲女兒對未來絕望：養不起下一代 高雄媽媽淚潰堤

18歲的孩子，都還沒踏出校門就對未來絕望，媽媽心揪結、淚潰堤。（Youtube截圖）

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中時電子報
18歲的女兒告訴媽媽：「如果你以後要抱金孫的話，你叫妹妹生，我不要生，因為我養不起，我要給你零用錢，還要養自己。」（影片1:00:37處開始）

18歲的孩子，都還沒踏出校門就對未來絕望，媽媽心揪結、淚潰堤。《新聞龍捲風》2日開拔至高雄戶外開講，沒想到民眾愈講愈催淚，高雄媽媽訴說心酸，讓網友邊看邊掉淚。一位媽媽說，今年準備參加學測的18歲女兒告訴他，以後不生小孩，因為養不起。

這位媽媽說，她有2個孩子，大女兒18歲，今年要參加學測，但班上很多同學已在準備到大陸念書，她想問媽媽的意見，同時，女兒也跟媽媽說，以後不生小孩了，因為要給媽媽零用錢，還要養自己，所以已養不起小孩。「如果你以後要抱金孫的話，你叫妹妹生，我不要生，因為我養不起，我要給你零用錢，還要養自己。」

這番話讓媽媽超心疼，「小孩還沒走出校門，他就這麼不快樂，我心很痛，我想跟大家講，我們要改變，支持心裡有我們的人。」這場戶外開講，洋蔥滿滿，現場媽媽們想到為了有好工作而不得不外漂的孩子們，只有過年才見得到，母親節勉強擠時間回家時才相聚，大家都低頭頻頻拭淚。

網友留言說，「這集看得我一直掉眼淚，媽媽的眼淚太讓人不捨了！」、「韓總的擔子愈來愈重了，北漂媽媽的聲音，真令人鼻酸。」、「我是高雄人，看這影片，眼淚不停地流…」、「淚奔不捨啊！」、「我漂到越南，我兒子漂到台北。哎，悲哀。」、「這影片有毒，看到淚流滿面。」。

(中時電子報)

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