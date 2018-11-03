G10 GO貨櫃市集 展成視美學新地標

G10 GO貨櫃市集開幕，當中有不少特色，歡迎民眾前往參觀。（甘嘉雯翻攝）

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G10 GO貨櫃市集開幕，當中有不少特色，還有表演活動，歡迎民眾前往參觀。（甘嘉雯翻攝）
G10 GO貨櫃市集開幕，當中有不少特色，還有表演活動，歡迎民眾前往參觀。（甘嘉雯翻攝）
市長鄭文燦也參加開幕活動。（甘嘉雯攝）

桃園也有貨櫃市集！座落於捷運綠線G10站出入口預定地，標誌出青年世代勇往直前GO!GO!GO!特質的「G10 GO!市集」，是市府與昇龍投資開發公司合作打造的城市美學新地標，3日在桃園中正藝文特區生活圈正式亮相，堆疊28個大型彩繪貨櫃，就像積木一樣組合出繽紛的童趣世界，時尚典雅的工業風、簡約俐落的文青風，還有讓人少女心大噴發的網美風，三大主題風格、360度拍照無死角，讓市集不單只是販售設施，更是一個新聚落、新文創的地景藝術。

青年事務局表示，走進市集即可見趣味的跳格子塗鴉及炫麗的LED精神堡壘，ㄧ旁座落著代表科技智能生活的無人商店，還有工業區的粗獷牆面、文青區的植草磚吧檯、網美區的夢幻雨傘點綴在其中，每一區塊都是令人眼睛一亮的玩藝創作，四處可見年輕人喜歡的精心巧思，變身為當地街區未展先轟動的大型打卡點。

餐點部分，有西餐主廚特製的「義式憤怒醬筆筒麵」、動作系美食吸眼球的「彩色瀑布起司雞蛋仔」、獲選2017桃園金牌好禮的「彩虹生乳酪」等各式異國料理及萌系甜點進駐，每到假日也將有各類特色市集及節慶活動輪番上陣。

11月中旬接著登場的「青農感恩週」，提供近距離親近農業文化的全新生活饗宴；最後在12月溫馨的聖誕季，「文創耶誕週」將以聖誕市集的概念展售多種手作小物，打造一處文創藝品琳瑯滿目而且瀰漫耶誕夢想氣氛的歡樂園地。

(中時 )

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