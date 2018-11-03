花蓮》柱柱姐拉抬花蓮選情 號召婦女動員保住13鄉鎮長

2018年11月03日 17:22 中時 張祈

前國民黨主席洪秀柱今中午抵達花蓮，首站就到吉安鄉長候選人游淑貞競選總部，為她加油打氣。（張祈攝）

前國民黨主席洪秀柱為吉安鄉長候選人游淑貞站台，游淑貞鮮少露面的女兒（右）這次也大方站出來力挺媽媽。（張祈攝）

選前到數21天，前國民黨主席洪秀柱今到花蓮為兩大票倉助選，吉安鄉長上演4搶1，是全縣13鄉鎮最激烈的選區，柱柱姐今下午在國民黨提名候選人游淑貞競選總部，現場聚集近百名婦女社團支持者，洪秀柱以「老小姐」自稱，號召現場的姐妹們發揮婦女安定家庭的功能，安定花蓮選情，不只吉安要留下，其他12鄉鎮也要保住。

「動員婦女，婦女動員」洪秀柱說，婦女在家庭有安心、放心、開心的功能，游淑貞自鄉民代表出身，熟稔鄉政事務，尤其地方首長格外重要，就要支持行政效率高、能幹的鄉長游淑貞，選對了鄉民才能安居樂業，呼籲婦女們回家帶領家人、鄰居一起動起來支持對的人。

洪秀柱這次來訪花蓮預計停留2天，相繼為游淑貞站台，錄製競選宣傳車錄音，晚間則拜訪花蓮市長魏嘉賢，明年預計參加國民黨市民代表謝宜萱競選總部成立大會。

吉安鄉長選局三足鼎立，國民黨籍游淑貞、民進黨籍都有政黨奧援，實力伯仲，無黨籍的邱展謙面對藍綠夾擊，相較下雖處於弱勢，但長期鴨子划水，接連獲得客家大老支持，加上藍營議員邱永双公開站台，這次二度挑戰鄉長選舉，實力不可小覷。

吉安鄉人口約9萬人，其中又起慶豐、稻香、仁里3村人數最多，其中鄭乾龍出身慶豐村，加上父親服務村里超過60年，民意基礎穩固，加上民進黨曾成功拿下吉安村，這次來勢洶洶，誓言重返執政。

國民黨縣黨部分析，吉安鄉藍營保守估計有6成基本盤，游淑貞在各社團皆有一定影響力，加上黨內大咖相繼站台，立委徐榛蔚更是大力相挺，對於這次激烈選戰，競選團隊樂觀看待，但仍會兢兢業業，不到選舉最後一刻不鬆懈。

(中時 )